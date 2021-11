Mario y Korina se casarán nuevamente: “con nuestra hija llevando las flores”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mario Hart y Korina Rivadeneira se vacilan de la anulación de su matrimonio y sin rodeos, aseguran que se volverán a casar, ahora con la presencia de su pequeña hija, quien llevará las flores en el evento.

“En el caso de ellos contrario de lo que podríamos pensar, han durado más de lo pensado. Ahora, pasado el tiempo que supuestamente estos dos años eran para tener la nacionalidad peruana, dijo Rodrigo González.

También puedes ver: Macarena Gastaldo advierte a aliancistas que no canten victoria: “falta la vuelta”

La pareja de esposos y participantes de ‘Esto es guerra’ le restan importancia a las burlas y afirman que están más felices que nunca con una relación más madura y sólida. “Ahora haremos una fiesta más grande, con nuestra bebé llevando las flores, y les invitaremos a ustedes también a nuestro nuevo matrimonio”, confesó Mario Hart para ‘Amor y Fuego’.

Mario Hart revela su preocupación por la salud de su hija: “Estuvo toda la noche con fiebre”

A través de su cuenta de Instagram, el piloto comentó la situación de su pequeña hija, al igual que Korina, ambos están muy preocupados por la salud de Lara. Este fue el motivo por el cual la modelo faltó el día viernes al reality de EEG.

También te puede interesar: Daniela Darcourt y su conmovedor reencuentro con Tito Nieves: “¡Hola papi!”

“Les cuento que mi bebé está un poco enfermita, estuvo haciendo fiebre desde ayer en la noche hemos estado ahí controlándola, pero una de las opciones es que tenga el virus, así que ella le hicimos su prueba antígena”, comentó.

Además recomendó a todos sus seguidores que si tienen la sospecha de que sus hijos tienen algún síntoma del virus, es mejor que se queden en casa hasta que puedan recuperarse bien y no pasar a mayores.

Korina le pedirá la mano a Mario

Korina comentó que ella ya le lanzó su mensaje a Mario sobre lo que espera recibir en la nueva pedida de mano. “Ya le he dicho indirectamente, ‘Mario Hart, esfuérzate un poquito porque la pedida sea especial’, sino le pido la mano yo ¿por qué no? No voy a decir nada… no he dicho nada”, dijo Korina entre risas.

Mira también: Magaly Medina a su notario tras ser vinculado con Giuliana Rengifo: “Qué feos gustos”