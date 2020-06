Marisela Puicón denuncia acoso

Compartir Facebook

Indignada, así se mostró la cantante y actriz Marisela Puicón, quien a través de su cuenta de Facebook denunció a un hombre que la viene acosando con constantes propuestas indecentes. El usuario de este sujeto responde al nombre Jhon Chamba Aguirre



“Marisela escúchame por favor. Marisela mira, estoy pasando por un problema de angustia, no sé pero mira, hace tiempo que no he tenido placer sexual y estoy aguantado y no sé si me dieras la potestad de ofrecerme un servicio contigo. No me importa cuánto me cobres, Marisela, soy de Lima. ¿Qué dices?, espero que no me rechaces por favor”, fue el mensaje que este depravado le envió a la Puicón.

Por su parte, Marisela no dudó en pedir ayuda a sus fans a denunciar la página del pervertido, pidiendo una sanción para este sujeto. “Amigos, denuncien a este acosador y excremento de animal. Ayúdenme a desaparecerlo please. A los Acosadores y violadores deben darles la pena de muerte de una vez, son la peor lacra de la humanidad y no tienen derecho a vivir”, escribió la cantante etiquetando a la Policía Nacional del Perú.