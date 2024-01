¡Más enamorada que nunca! Marisol Aguirre presenta a su nueva pareja

Marisol Aguirre se encuentra en su mejor momento sentimental, y es que la expareja de Christian Meier reveló que ya hace algunos meses de encuentra enamorada de su pareja, un dentista que le ha robado el corazón.

La actriz afirmó que se siente plena y feliz ya que hace mucho tiempo no tenía una relación formal y bonita con alguien que quiere lo mismo que ella en el ámbito sentimental.

El amor le tocó la puerta

Marisol Aguirre fue entrevistada por el programa «Amor y fuego» donde reveló que se encuentra enamorada de Carlos Vásquez.

Un odontólogo que se ha ganado el cariño y confianza de la recordada «Gorrión».

Como se recuerda Marisol estuvo con Christian Meier más de 13 años y fruto de su amor tuvieron 3 hijos.

Quienes actualmente ya son adultos y cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos personales.

Es así que Marisol confesó que se encuentra en su mejor momento con una persona que le da paz y tranquilidad, pese a ellos quiere ir pasó por paso.

«Ahora sí pues, ya tocaba. Ya llevo algunos meses, estoy muy feliz, contenta. Estoy en un momento de paz, de cosas bonitas, solo cosas buenas», comentó.

Asimismo, confesó que encontrar a una persona que vaya a su ritmo a la edad que tiene parecía imposible y que además se lleve muy bien con sus hijos.

«Lo bonito es que, a esta edad, encontrar un compañero, encontrar pues una persona que sea comprometida, que tenga los mismos valores que tú, que se divierta contigo, que te deje una sonrisa maravillosa. (…) Ya todo está muy bonito, mis hijos les tienen ya buena onda, ha encajado bien», sentenció.

Finalmente, reveló que a pesar de estar muy ilusionada no tiene planes casarse nuevamente solo considera convivir.

Considera que para que una relación funcione debe existir 3 aspectos fundamentales:

«Fidelidad, siempre trabajar en la relación y cuidar tu relación. Un plus, llenarla de detalles y evitar que se vuelva una rutina”, concluyó.

¿Por qué se separaron Marisol y Christian?

En el 2008, Marisol Aguirre y Christian Meier anunciaron su ruptura definitiva después de 13 años juntos. El fin de su matrimonio se dio en medio de gran controversia, pues la actriz peruana dio una reveladora entrevista a Gisela Valcárcel para contar detalles de lo sucedido.

“Él propuso la separación, sin embargo, yo planteé el divorcio”, señaló la artista.

Aguirre dio a entender que se separó del padre de sus hijos porque se cansó de ser catalogada como “la esposa de Christian Meier”, pues “era una carga muy fuerte” para ella.

“Yo he sido muy feliz con Christian, pero desde hace un tiempo siento que no tengo vida propia, he vivido ‘a la sombra de’. Dejé todo: mi carrera, mis proyectos personales; todo por mi familia (…) Yo he vivido el amor entregando y sacrificando todo. Luché un montón para salvar mi matrimonio hasta que dije ya no”, manifestó.