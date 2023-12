Marisol arremete contra la carrera musical de Mario Hart: «No sabe de música, canta tu única canción»

Hace pocos meses Mario Hart anunció su regreso a los escenarios por todo lo alto. Luego del apoyo de sus miles de seguidores en redes sociales cuando recordaron el tema «Yo no fui», el «Chato» Hart volvió a la música. Incluso, realizó una gira por las principales discotecas de Lima. Sin embargo, ha tenido muchas críticas en torno a su talento para el canto. En esta ocasión, la reconocida cantante Marisol se sumó a las críticas y le lanzó fuertes comentarios al también piloto durante un programa de América Televisión. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: Mario Hart reveló que Leslie Shaw empezó su carrera musical gracias a él: “No tenía shows, la veía sufrir”

Marisol lanzó fuertes críticas

A pesar de su regreso a los escenarios, las críticas contra Mario Hart no tienen cuando acabar. En esta ocasión, Marisol se sumó a la ola de críticas que también ha tenido el cantante urbano en torno a su talento para el canto. Como recordaremos, muchos aseguran que no canta bien y que utiliza puro ‘autotune’ para mejorar su tono de voz. Por tal motivo, la cantante de cumbia no dudó en arremeter contra el «chato» Hart durante el programa «¿Cuál es el verdadero?».

@lanoticiaperu 🔴 Espectáculos || Durante la última edición de ‘¿CuálEsElVerdadero?’ se vivió un momento de tensión luego de que la cantante de cumbia, Marisol, se burlara de MarioHart por desconocer algunos términos musicales. 😳 “No lograrás lo que yo he logrado», le dijo. 🔥🎙️ ¿Qué opinas? ♬ sonido original – La Noticia Perú – La Noticia Perú

Durante dicho programa, ambos artistas tenían que adivinar quién de las participantes era la imitadora de Shakira. Ante ello, Mario Hart preguntó sobre la técnica vocal de la colombiana. «¿Qué tan difícil fue llegar a ese tono para llegar al nivel de Shakira?», preguntó. Sin embargo, le respondieron con palabras técnicas que solo entienden quienes saben de música. «Shakira es contra alto, por eso tiene un tono demasiado fuerte y uno con práctica puede llegar a sus tonos», respondió ante el rostro confundido de Mario Hart.

Tras estos comentarios, Magdyel Ugaz y Marisol empezaron a fastidiar al artista urbano. No obstante, fue la cantante de cumbia quien lanzó fuertes comentarios. «El que canta, canta lo que sea. Cántame tu única canción (…) Lo que pasa es que no sabe de música», ironizó la popular intérprete de la «Escobita».

Mario Hart habló sobre Leslie Shaw

A pesar de haber tenido un romance en el pasado, los artistas urbanos no han dejado de estar en medio de polémicas. Y es que Leslie Shaw ha criticado a Mario Hart en diversas ocasiones. Por su parte, el ‘chato’ Hart ha intentado mantenerse al margen, sin embargo no pudo evitar responderle a su expareja. En esta ocasión, fuera de criticar el trabajo de la popular ‘rubia’, él brindó detalles de cómo Leslie Shaw habría iniciado su carrera en la música del género urbano.

Mario Hart sobre Leslie Shaw: “Ella empezó en la música urbana por mi” 👇🏼 pic.twitter.com/oIx8xnH5lN — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 4, 2023

En una reciente entrevista para el canal de YouTube de Carlos Vílchez, el también piloto de autos contó que Leslie Shaw habría dejado el rock gracias a él. Recordemos que la ahora cantante urbana inició su carrera musical con el género del rock. “Ella hacía rock y yo siempre le decía: ‘Leslie, el rock en el Perú es muy difícil’. No tenía shows, no cantaba en ningún lado, por ahí uno que otro show y la invitaban a uno que otro festival, pero le daban muy poco tiempo. A mí me daba pena porque la veía sufrir con eso. Ella quería vivir de la música, y no del modelaje o del anfitrionaje como así sobrevivía», sostuvo.