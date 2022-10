Marisol contra Giuliana Rengifo: “No hablo de mis pobrezas personales”

Compartir Facebook

La cantante Marisol estuvo junto a Magaly en “Magaly Tv, La Firme” y “disparó” con todo en contra de la cumbiambera, Giuliana Rengifo.

Marisol le contestó con todo a Giuliana Rengifo. (Foto: Web)

¡Saquen canchita que esto se puso bueno! La “Faraona de la cumbia”, Marisol, visitó el set de Magaly para contestarle a Giuliana Rengifo. Esto, luego de que Giuliana tildara de “dolida y engañada” a Marisol.

“Gran raje para el fin de esta semana”, empezó diciendo la “Urraca” en su programa. Y vaya que hubo de todo. En principio, Marisol se refirió al romance “express” que sostuvo Giuliana con su expareja, César Aguilar. Ella afirmó que no fue su culpa que esa relación no haya durado, algo que Rengifo dio a entender hace algunos años.

“Yo no tengo la culpa de que su relación con mi mánager haya durado un mes. A mí me conocen por mi trabajo, yo no tengo que ir de canal en canal para hablar con quién estuve o con quien no. No tengo la necesidad de hablar de mis pobrezas personales”, indicó “La Faraona”.

“Yo no estoy dolida, engañada sí, fui engañada, todo el mundo lo sabe, pero de eso no me conoce la gente, yo no estoy yendo de canal en canal diciendo con quién he estado y con quien no”, prosiguió Marisol.

También indicó que ella no tenía problemas con Giuliana Rengifo. Reveló, además, que cuando ella empezó un romance con su actual manager, ya estaban separados e incluso estaba casada con el padre de su segundo hijo.

“Nosotros seguíamos trabajando y hasta ahora estamos trabajando, si su relación no duró, yo no tengo la culpa. Ella dice que yo soy la culpable de su rompimiento, yo cómo voy a mandar en él, él es una persona felizmente casada ahora y soy amiga de su esposa”, dijo la cantante.

Para finalizar, dijo que todos estos años se ha callado, pero que ya está cansada de que manoseen su nombre. “Para mí no es problema, yo le he quitado el marido a nadie”, afirmó Marisol.