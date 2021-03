Compartir Facebook

La cantante de cumbia, Marisol Ramírez, dejó en claro que no tiene algún romance con el arquero de Ayacucho FC, Éxar Rosales, pues solo guardan una bonita amistad desde hace muchos años.

En entrevista, la “faraona de la cumbia” señaló que, al enterarse que la vinculan con el futbolista, se sorprendió, ya que ella no estaba enterada sobre el supuesto galán que tenía en su vida.

“Todo el tiempo estoy en el norte, estoy en mi casa, en mi chacra y con mis hijos. La verdad no sabía de eso. No sabía que andaba en amores, que sorpresa para mí”, indicó Marisol Ramírez.

Además, la cantante resaltó que tiene amistad con el arquero de Ayacucho FC, pues en su paso por Juan Aurich en Chiclayo se conocieron junto a su esposa que es su amiga, pero no existe algo más.

“Él jugaba en Chiclayo, tiempo que no lo veo, tiene sus tres hijitos, su esposa es mi amiga, Fabiola. Él Jugaba en el Juan Aurich hace años. (…) Él es mi amigo de años, tiempo que no lo veo, no sé si está jugando. No hay nada entre nosotros”, precisó la Marisol.

