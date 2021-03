Marisol estará suelta en plaza: “Muy pronto estaré soltera totalmente”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ya casi. La “Faraona de la cumbia, Marisol, reveló que está próxima a estar soltera como antes, pues su divorcio con Carlos Gómez tiene un proceso de dos años, pero que tendría el final esperado.

En una entrevista para “Mujeres al Mando”, la cantante de cumbia precisó que, si bien el divorcio estaba en marcha desde 2019, algunas diferencias en la repartición de bienes estuvieron alargando el proceso.

También te puede interesar: Rodrigo González sobre Sofía Franco: “Tiene problemas con el control de su ira”

“Sí, sigo casada, pero muy pronto estaré divorciada legalmente. Como hay intereses es por eso que yo no me he podido divorciar hasta ahora para solucionar estos problemas, y ya por otras vías se verán los intereses personales que tenemos ambos”, mencionó Marisol.

Además, la cantante recalcó que, a pesar de estar en el proceso de divorcio junto con su expareja, el trato no ha cambiado con él, ya que deben mantener una buena comunicación y estar bien por el bienestar del pequeño.

También te puede interesar: ¡La reina del TikTok! Mira los 5 videos más sexys de Isabel Enriquez

“Muy pronto estaré soltera totalmente y bueno, para delante. En este proceso de divorcio tenemos ya casi dos años. Por el bienestar de nuestro hijo, los padres tienen que estar bien y llevarse bien”, finalizó Marisol.

Niega relación con futbolista

La cantante de cumbia, Marisol, descartó que haya iniciado una relación sentimental con el futbolista de Ayacucho FC, Éxar Rosales, ya que solo se trata de una amistad de años que tiene con él.

“Él jugaba en Chiclayo, tiempo que no lo veo, tiene sus tres hijitos, su esposa es mi amiga, Fabiola. Él Jugaba en el Juan Aurich hace años. (…) Él es mi amigo de años, tiempo que no lo veo, no sé si está jugando. No hay nada entre nosotros”, indicó Marisol.

También te puede interesar: Marisol descarta romance con arquero Éxar Rosales: “Es mi amigo de años”