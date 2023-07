Marisol le enseña la responsabilidad de ser padre a su hijo: «Tiene que aprender»

En una entrevista con Verónica Linares, Marisol comentó que su hijo mayor se convertirá en padre de un varoncito. La cantante cuenta cómo se entera de la noticia, la decisión que toma para enseñar a su hijo ser responsable como padre y saber cuidar de su familia.

¡Marisol se convertirá en abuela!

Marisol cuenta que, en su gira de Estados Unidos y Europa en el mes de junio, estaba averiguando para que su hijo estudie su maestría. Cuando llega a Perú, su hijo mayor le cuenta que se convertirá en papá. “Mi corazón se iba poniendo frío. No lo asimilo hasta ahora, es difícil. Como yo le digo a él ‘Que te costaba esperarte un año más y terminas la maestría’”.

La cantante comenta que quería que su hijo terminara sus estudios para que tenga un futuro asegurado cuando ella ya no este: “Termina (la maestría) por ti, no por mí, porque al final puedo yo no estar, pero así puedas tú quedar bien”. Es así como la ‘Faraona de la Cumbia’ le dice a su hijo que se haga responsable y viva con la madre de su hijo.

Explica que decide hacerlo para enseñar a su hijo a tener responsabilidades y hacerse cargo de la familia que decidió formar: “Yo hice lo que creo correcto porque es un chico que ha tenido todo. Es más, cuantos chicos quieren ir a estudiar en el extranjero y no pueden. Él tenía las posibilidades».

La ‘Faraona de la Cumbia’ le pide a su hijo que, su nieto tiene que llegar donde sus padres vivan juntos: “Como tú ya te sientes capaz, como ganas tu sueldo. Alquila tu departamento y vive con tu familia. El hijo tiene que venir con su papá y su mamá. No quiero que pase por lo que tú pasaste”.

Añadió, que actualmente su hijo vive con su pareja y le enseña a que tiene que velar por su familia cubriendo todos los gastos. Marisol cuenta que no podía dejar ‘pasar por alto’ la situación, para que así su hijo aprenda a valorar a la familia. “Desde hoy en adelante, bailas con tu pañuelo. Desde ahora sabrás lo que cuesta pagar el agua, la luz, el teléfono, el departamento o el cuarto, los pañales. Porque es difícil”, le dijo la cantante a su hijo.

¡Su primer nieto será hombrecito!

Marisol comenta que sigue viendo a su hijo, aunque ya no viva con él. Además, confesó en la entrevista con Verónica, que su nieto será un varoncito. “El niño, los niños o la niña, va llegar a mi casa y yo siempre la voy a querer mucho, como quiero a mis hijos».

Finalmente, añade que su hijo sigue trabajando en su empresa como uno de sus ingenieros de sonidos y que estará presente en su concierto por sus 20 años de carrera musical.

La celebración por sus 20 años de carrera como solista se llevará a cabo el 28 de julio en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 6pm. Tendrá la participación de Daniela Darcourt, Sonia Morales, Son Tentación, Lucía de la Cruz, Deyvis Orosco y Los Claveles de la Cumbia.