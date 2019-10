Marisol llama “buitre y arpía” a modelo Joshua Luján

La cantante Marisol explotó tras enterarse que el modelo Joshua Luján, mostró las conversaciones cariñosas tuvieron. Para la cumbiambera el chibolo solo se le acercó para aprovecharse de ella y desmintió cualquier tipo de relación con este.

“Este tipo quiere colgarse de las persona para sobresalir, que trabaje. Ese joven murió y nunca más vuelvo a ser buena con nadie. No es verdad (que tengamos una relación). Buitre y arpía, trabaja, no me gusta como hombre y no seas oportunista. En dos oportunidades lo jalé, pero fue porque él me esperaba, yo no (lo seguía)”, dijo ofuscada la intérprete de ‘Canalla’.

Además, remarcó que le gustan los chicos trabajadores y estaría pensando tomar acciones legales contra el modelo. “Yo busco un chico que me ayude, no uno para estar manteniéndolo. Mis abogados se están encargando”, apuntó.

‘JURA’ BESÓ A CANTANTE

Por su parte, el chibolo afirmó que le molestó que la cantante lo negará y que diga que es un misio, cuando es un “hombre trabajador”. Asimismo, contó que besó a la cumbiambera. “Estuvimos conociéndonos y me llevó a mi casa un par de veces. Me encanta la cumbia (¿Quién tiro el anzuelo?) Un poquito ella. Me agregó al Instagram, me dijo que le parecía un hombre interesante. Le pedí un saludito para mi mamá qué es su fan. Le robé un par de besos”, detalló.