Marisol: “No necesito colgarme de nadie”

La cantante de cumbia Marisol dijo estar sorprendida con las repercusiones que han tenido las declaraciones que dio a KARIBEÑA, en donde reveló que había sufrido maltratos por parte de la producción del programa de Gisela Valcárcel.

“Lo bueno o malo que pasé se queda conmigo, si ahora lo conté fue solo como una opinión. Hubo cosas que como artista sentía que no estaban bien pero ya fue hace 4 años. Ahora estoy en otro mundo”, expresó.

-Algunos dicen que confesaste eso para “colgarte” ¿cómo tomas esto?

No quiero que lo tomen como que yo me cuelgo, porque yo no vivo de hablar mal de nadie. No necesito hacerlo. Yo no vivo de las peleas.

-Sin embargo hay mucha gente que ha brindado su apoyo…

Gracias por el apoyo que han salido a darme. Todas las personas que han pasado por el programa tendrán su versión, buena o mala. Yo conté lo que a mí me ha tocado vivir.

– ‘Peluchín’ calificó de “satánica” a Gisela….

No sabría que decir porque ella (Gisela) nunca fue mi amiga. Nunca la he conocido a fondo, solamente cruzamos palabras en algún momento, pero nada más.

-¿Hoy en día qué opinión tienes de Gisela?

Respeto a Gisela como mujer, madre y como artista, por todo lo que ha logrado a pesar que tenga errores como cualquier ser humano.

“GISELA FINGIDAZA”

Ante las declaraciones de Marisol, los cibernautas le han dado con ‘palo’ a la ‘Señito’ a través de las redes sociales. “A Gisela le falta humildad, ella piensa que ir a la iglesia y orar ya eres un buen cristiano, está muy equivocada”, “Conozco a muchas así, que se la pasan hablando de Dios y son tremendas demoníacas, malas, doble cara, etc”, “Se escuda hablando de Dios, pero no es una persona sincera es como todas la dicen es una fingidaza”, “Ya va cayendo su verdadero yo de la Señito, tanto que se golpea el pecho”, se puede leer en algunos comentarios.

Por: (C. Quintanilla) / Foto : Diego Vertiz