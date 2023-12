Marisol responde a George Nuñez sobre no dejarlo ver a su nieto: «Le compete a mi hijo y su pareja»

La cantante Marisol es una querida artista de la cumbia peruana que hace poco se convirtió en abuela por primera vez. La ‘Faraona de la Cumbia’ estaría más que encantada con su primer nieto, pero su ex pareja y padre de su hijo mayor, George Nuñez, afirma que aún no conoce a su nieto debido a la artista y ella decidió responder.

Marisol minimiza a su ex pareja George Nuñez

En un programa de televisión, buscaron a Marisol después de uno de sus conciertos el fin de semana. La cantante detallo que se encuentra muy feliz por la llegada de su primer nieto que trajo mayor felicidad a su familia: «Es mi adoración, es parte de mi hijo, es parte de mi sangre, parte de mí… así que estoy feliz con mi bebé hermoso».

Luego, la intérprete de ‘Si Me Ibas a Dejar’ fue consultada por las declaraciones de su ex pareja y padre de su hijo mayor, George Nuñez. «Hay cosas que yo no puedo hablar porque en verdad no me compete a mí. Eso le compete a mi hijo y a su pareja porque el bebé es de ellos, no mío», dijo Marisol.

La ‘Faraona de la Cumbia’ comenta que tiene nada que ver en ese asunto, pues ella se encuentra disfrutando de su nieto: «Estoy feliz disfrutando del momento, de mi gordito hermoso, de mi faraoncito chiquitito».

Después, Marisol agregó en la entrevista: «Yo hablo de cosas que son importantes para mí, mi carrera y nada más. No puedo hablar de algo que no sé, que no es importante para mí».

Enfocada en su nieto

La cantante Marisol comenta que ahora su nieto es lo más importantes y que tendrá siempre todo su apoyo. «Por él voy a luchar y siempre voy a estar ahí como su mamita que lo adora, lo esperamos siempre con mucho cariño, con muchas ansias y la verdad, yo voy a estar siempre para mi pequeño Yorkcito».

Anteriormente en el programa de La Chola Chabuca, Marisol se abrió con su público y contó muy emocionada sobre la llegada de su primer nieto. Este pequeño recién nacido lleva el nombre de su hijo ‘York Arthur’ y comenta que es igualito a su hijo mayor.

@americatelevision ¡MARISOL! 🌟🎤 La dueña de la cumbia peruana, Marisol, se emocionó en «El Reventonazo de la Chola» por la llegada de su primer nieto. 👶💖 #AméricaEspectáculos ♬ sonido original – América Televisión

«Es una cosita chiquita, al cual lo adoro y amo. Sabe mi hijo y sabe la mamá del bebé, que a pesar de todas las cosas que puedan pasar hoy, mañana o pasado, el bebé siempre tendrá mi apoyo. Siempre tendrá todo lo que yo pueda darle», comenta la artista. Marisol agrega que es un niño que ha traído para agregar más alegría a su hogar.