Marisol revela que trabaja con su ex pareja: «Somos muy buenos amigos»

La cantante Marisol es una artista de cumbia muy querida en todo el país con una larga trayectoria musical. La intérprete de «Yo Lo Quería» fue entrevistada por Verónica Linares y la artista reveló que sigue trabajando con su ex pareja como su mánager.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Marisol: «Nos llevamos súper bien»

En una entrevista realizada por Veronica Linares en su canal de YouTube, Marisol se animó a revelar muchos datos que no conocían de ella. Entre ellos, es que sigue trabajando con su ex pareja y actualmente es su mánager.

«Desde que fuimos enamorados siempre me apoyó, porque en algún momento mi mánager formó parte de mi vida y somos muy buenos amigos, trabajamos juntos. Trabajo con mi ex, súper bien. Es difícil, pero nos llevamos súper bien», comenta la inicio la cantante.

Además, la ‘Faraona de la Cumbia’ comenta que se lleva muy bien con la familia de su ex pareja: «Han pasado 20 años en la música, juntos. Todos tenemos una etapa en la vida, con él terminó en algún momento. Él tiene una hermosa familia actualmente y me llevo bien (con la esposa de su ex), adoro a su niña, tiene una hija hermosa».

Confía en él

Marisol aclara que su ex pareja tiene su entera confianza para que trabaje como su mánager: «(Si se separaban en el trabajo) Yo no sé con quien me hubiese tocado como mánager, si sería una buena o mala persona. Ya con él habíamos hecho una carrera y no me sentía preparada para trabajar con otra persona».

Finalmente, la cantante de cumbia comenta que fue ella quien dio fin al romance con su mánager hace muchos años: «Fui yo quien decidió terminar la relación porque caracteres, no por traición o por engaños. Algo que mi no me gustaba de él, era el carácter serio que tenía. Para el trabajo era perfecto, pero yo soy lo contrario».

Te puede interesar leer: ¡Felicidades! Hermanos Yaipén reciben condecoración en la Casa Blanca

¡20 años cantando juntos!

El próximo viernes 28 de julio, se celebrará su 20 aniversario de carrera musical de la ‘Faraona de la Cumbia’. La cantante anunció que festejará su aniversario a lo grande con artistas de lujo que la acompañaran este día.

Marisol y su orquesta La Magia del Norte, han presentado su cartelera oficial con la participación de la salsera Daniela Darcourt, la agrupación Son Tentación, el cantante Deyvis Orosco, la criolla Lucía de la Cruz, orquesta Los Claveles de la Cumbia y su compañera Sonia Morales. Además, la artista de cumbia anunció que tendrán más invitados sorpresas para el evento.

Este gran concierto se llevará a cabo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición desde las 6pm. Si quieres adquirir tus entradas, puedes comprarlo en Joinuus.com.