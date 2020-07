Compartir Facebook

Faraona de la cumbia sufrió de fiebre, escalofríos y dolor del cuerpo, felizmente logró sanarse del COVID-19.

La cantante Marisol vivió momentos de terror al ser diagnosticada con coronavirus y tras ello, contagió a toda su familia. Ahora la popular ‘Faraona de la cumbia’ goza de una estupenda salud junto a sus seres queridos.

“De pronto comencé a sentir fiebre, escalofríos, me dolía el cuerpo horrible. De pronto veo a mi mamá que al otro día se pone mal, luego mi hijo y al cuarto día se pone mal mi papá”, contó Marisol en ‘Magaly TV: La Firme’.

En el informe la intérprete de ‘La escobita’ demostró su buen estado de físico mostrando a los reporteros de Magaly Medina como se cosecha limones y otros frutos en su chacra. Debido a la pandemia la artista se mantiene alejada de los escenarios y actualmente se viene dedicando a tiempo completo al campo.

RESPONDE A NICOLE PILLMAN

Luego que Nicole Pillman la criticara por pedir al gobierno que habilite los conciertos, la cumbiambera le contestó con todo a su colega.

“Mencionó que los conciertos virtuales son una opción, pero eso no es rentable (…) Los conciertos online solo salvan uno o dos días. No sé si trabaja, pero no tiene una empresa musical, como es mi caso”, aseveró.

Entérate más en: Marisol se pone brava con la Pillman por criticar su pedido de reactivar shows con público.