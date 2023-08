«Podría ser el papá del gringo atrasador», Mark Vito quiere ser parte de ‘Al Fondo hay Sitio’

Mark Vito no deja de sorprender y es que tras su éxito en Tiktok ahora quiere ser parte de una de las series más famosas del país: Al Fondo hay Sitio.

El ex esposo de Keiko Fujimori ha demostrado que es una persona multifacética por lo que espera que productores de la serie lo tomen en cuenta.

¿El nuevo jale de AFHS?

Mark Vito fue entrevistado por ‘América espectáculos’ y fue ahí donde confesó que le gustaría probar suerte en la serie peruana pues ha demostrado que si tiene talento en la actuación.

“Me encantaría la oportunidad, espero que a la gente también le guste (la idea). Yo espero que, por lo menos, me dé la oportunidad de hacer una prueba un día para ver cómo me va. No tenemos nada que perder”, dijo el influencer.

Y es que como se sabe, Mark ha venido actuando en diversas secuencias de ‘JB en ATV’ donde se puede ver a un Mark Vito comprometido con su papel.

Mira también: ¡La nueva Miss! Nathaly Terrones representará a Perú en certamen de belleza internacional

Asimismo, Vito resaltó que podría asumir el papel de Mike Miller, el popular ‘Gringo atrasador’, dijo entre risas, pues espera que le puedan dar la oportunidad de seguir desenvolviéndose en tv.

¿Encontró el amor?

Por otro lado, al parecer el tiktoker habría encontrado el amor en el programa de ‘Mande quien mande’ tras un casting para buscar la pareja ideal.

Daniela Castellano es la venezolana que le habría robado el corazón a Mark Vito pues ha logrado hacerse conocida por su protagonismo en un videoclip de Armonía 10.

Hace unos días la plataforma de entretenimiento de Instarándula compartió las imágenes donde se ve a la parejita en un centro comercial agarrados de la mano.

Al parecer la química entre Mark y Daniela ha sido inmediata por lo que no se descarta que puedan iniciar una relación amorosa.

Se sabe que Daniela es una joven de 20 años y es la menor de tres hermanos. Empezó su carrera de modelo desde muy joven con el apoyo de su familia.

Llevó cursos de Comunicación y Oratoria, modelaje, artes escénicas, entre otros. A los 17 años, desfiló para el diseñador de modas Omar Díaz.

Mira también: ¡“Herbolaez” es real! “La Herbolaria del Pueblo” y José Peláez continúan en coqueteos en “El gran chef famosos”

“Me siento orgullosa de todo lo que he aprendido y crecido. Es un trabajo arduo pero gratificante al final del día”, escribió en Instagram.

Por otro lado, Daniela Castellano fue elegida para protagonizar el videoclip “No se puede amar a dos”, de Armonía 10, que se estrenó en YouTube, el último 11 de agosto.

Por último, Castellano reveló ser una persona de carácter fuerte por lo que puede que sea un desafió para Mark quien aparentemente es todo lo contrario.

“Temperamento fuerte, sentimientos frágiles, poco afectiva, voluble muchas veces, torpe y excesivamente observadora”, acotó.