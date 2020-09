Compartir Facebook

La congresista de Fuerza Popular lanzó con un contundente comentario respecto al pedido de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra.

Como parte de su intervención en la sesión virtual del pleno del Congreso, la lesgisladora de Fuerza Popular, Martha Chávez, deslizó la posibilidad de apoyar dicha moción al considerar que el mandatario faltó a la verdad por los audios difundidos sobre el caso “Richard Swing”.

“No podemos dejar que siga un minuto más. No hay argumento, no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos mirar para allá. Es difícil, hubiéramos querido que esto no suceda, pero en esto nos ha colocado el señor Vizcarra, quien no merece la dignidad de ser presidente”, indicó.

Asimismo, la congresista considera una decisión compleja vacar al mandatario, pero necesaria.

“Una persona que no garantiza que el próximo proceso electoral donde se va a reemplazar a diversas autoridades, pueda ser desarrollada con transparencia. No puede permanecer en el poder una persona con esas características, que está dispuesto a todo”, sostuvo.

“Sin duda es una decisión muy difícil, pero no creo que seguir los cánones constitucionales no vayan a traer algún problema, algún daño. Y si fuera así, toda esa tragedia debe ser cargada a este señor Martín Vizcarra Cornejo”, agregó.

La congresista, no desaprovechó la oportunidad y recordó la renuncia del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, luego de la difusión de videos sobre presunta compra de votos para evitar ser vacado.

“No ha estado a la altura de la dignidad que se le ofreció cuando renunció el señor Kuczynski. Y no tenemos por qué seguir, no hay argumento para seguir sujetos al poder de un presidente absolutamente intenso por sus deberes”, concluyó.

