Martha Moyano: “Si Castillo no sale de Palacio, nosotros nos vamos”

Martha Moyano, legisladora de la bancada Fuerza Popular, aseguró que la primera opción para el Congreso es la vacancia de Castillo.

Martha Moyano, congresista de Fuerza Popular. (Foto: Web)

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, declaró sobre las diferencias entre Keiko Fujimori y Nano Guerra García. Esto se dio en el marco del proyecto de adelanto de elecciones presentado por Digna Calle, segunda vicepresidenta.

De acuerdo con Martha Moyano, Keiko Fujimori hizo referencia a que se consideraría la iniciativa planteada por Calle para debate. Además, afirmó que la primera opción para ellos sería la vacancia del presidente Pedro Castillo Terrones.

“Ella lo que dijo es que vamos a abrir el debate. La bancada no ha tomado una decisión al respecto. Yo he dicho varias veces que en el caso de que no podamos hacer que el señor Castillo salga de Palacio (…), nosotros optaríamos por irnos”, declaró a los medios de comunicación desde el Parlamento.

En otro momento, Martha Moyano se refirió a la moción de vacancia anunciada por los congresistas Diego Bazán (Avanza País) y Edward Málaga (no agrupado). En ese sentido, señaló que su bancada apoyaría la iniciativa.

“Nosotros por supuesto (que apoyaríamos) y nuestro comportamiento ustedes siempre lo pueden evaluar con nuestros votos (…) Nosotros desde el inicio hemos presentado nuestra posición. Hemos apoyado algunas cuestiones de confianza y hemos negado otras”, añadió.



Con plata del estado ,Pedro Castillo y Anibal Torres insultan a la fiscal y a la Junta Nacional de Justicia.

Cuando la conciencia les aprieta el cuello! — Martha Moyano Delgado (@marthamoyano) August 30, 2022

Moyano recalcó que todavía no se ha logrado la destitución del jefe de Estado por el alto número de votos que se necesitan y consideró que los aliados del mandatario son quienes lo han evitado. En ese sentido, consideró que pese a las renuncias que ha tenido Perú Libre, todavía continúan votando a favor de Pedro Castillo

“Lo que hacemos es un llamado a los parlamentarios aliados. El señor Castillo sabe que tiene un buen número de aliados que por lo menos no nos darían los 87 votos (…) Espero que reflexionen los parlamentarios que aún lo blindan. No hago un llamado al partido con el que entró, porque obviamente van a seguir apoyándolo. Yo no los separo, son 37, aunque se hayan dividido en bancadas”, afirmó.