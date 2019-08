Martín Chicharra: “Me dan ganas de cerrar el congreso”

Por Cesar Quintanilla/ Fotos: Carlos Guerrero

El presidente ‘Martín Chicharra’ (Miguel Moreno) se confesó con Diario Karibeña donde criticó a los congresistas por lucirse ahora con los ganadores de los Panamericanos a pesar de haber estado en contra de este evento.

-¿Hay planes de cerrar el Congreso?

Por el momento no hay planes de cerrarlo a veces me levanto con ganas pero después me acuerdo que tengo amigos ahí y se me pasa.

-Ahora hay un escándalo por los audios que se han filtrado…

Los audios no son míos es mi imitador Miguel Moreno.

-¿Qué piensa del éxito de los Panamericanos?

Los panamericanos han sido positivos desde todo punto de vista. Hemos obtenido muchas medallas y eso que nos faltó ‘Carrera de Mototaxis’ y ‘Cogoteo’.

-Hay algunos congresistas que posan con los medallistas…

Así son oportunistas, pero qué se va a hacer. La gente pide que algunos congresistas también hagan deportes como el fondismo ya que los quieren en el fondo del mar.

-Por otro lado, Susy Díaz quiere volver al Congreso…

Susy es una mujer empoderada, ya ha sido congresista y la gente habló bien de su curul. Interesante lo que se viene con ‘Chibolín’ presidente, Monique Pardo de Ministra y Susy de congresista, solo falta ‘Chiquito’ Flores como defensor del pueblo.

-Hasta la ‘Tigresa del Oriente’ quiere postular al congreso…

La Tigresa del Oriente tiene que postular ya. Le falta poco, está más acabada que la abuela ‘Coco’.

¿Algún proyecto final que quiere hacer?

Bueno la ley del artista para que no estén buscándola como Miguel Moreno en los shows. Estoy feliz porque se viene el show de Miguel Moreno este 15 de agosto en la Estación de Barranco. El show VAR (Ven A Reír) con todos los personajes de la Copa América. Si se llena prometo cerrar el Congreso.