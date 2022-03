Martín Liberman elogia a Ricardo Gareca: “hoy podría ser presidente del Perú”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras la victoria de Perú frente a su similar de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias, logrando su pase al repechaje, distintos conocedores del balompié, felicitaron a la ‘Bicolor’ pero también a Ricardo Gareca por su gestión como Director Técnico.

“Hazaña de Perú. Otra vez el equipo de los milagros, de Ricardo Gareca consigue el repechaje en las Eliminatorias de Sudamérica. Tenía toda la responsabilidad el equipo incaico, una mochila pesada, no había lugar para las excusas y los jugadores demostraron toda su categoría”, dijo en su canal de YouTube Martín Liberman, reconocido periodista argentino.

También puedes ver: Mónica Cabrejos habría plagiado libro según ‘Peluchín’: “Más plagiado que el de Acuña”

El periodista reconoció que hoy la popularidad del ‘Tigre’ sería envidiada por cualquier político peruano. “Gareca detectó que había algo por lo cual seguir, yo creo que no pasa por el dinero, ni por las ofertas de trabajo. Pasa por sentirse cómodo e identificado por un pueblo que lo ha tomado como propio, creo que hoy Gareca se podría candidatear a la presidencia del país y no sé si no la gana. Que quede claro que es algo metafórico”, reconoció el ‘Colo’.

Guerrero y Farfán, prácticamente descartados para los dos últimos compromisos de Perú en la clasificación para Qatar 2022

A pesar de que ya ha regresado de Estados Unidos, país en el que ha realizado el grueso de su recuperación, Paolo Guerrero, el ‘Depredador’, no tiene el alta médica aún. De hecho, ni siquiera disputó minutos en el partido de entrenamiento disputado entre el combinado Sub 20 y el Sport Coopsol como estaba previsto. El delantero se dirigió directamente al departamento de fisioterapia para fortalecer su rodilla derecha.

También te puede interesar: Mónica Cabrejos habría plagiado libro según ‘Peluchín’: “Más plagiado que el de Acuña”

La ‘Foquita’, como es conocido de forma cariñosa Jefferson Farfán, tampoco parece poder llegar a tiempo para disputar los compromisos que su selección tiene que disputar ante Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima. Algo que ha influido negativamente en las posibilidades de victoria del conjunto blanquirrojo según portales especializados como Gana Perú.

En su lugar, Ricardo Gareca, entrenador y seleccionador nacional, prefirió dar minutos en el partido de entrenamiento frente a Sport Coopsol a Yoshimar Yotún con el propósito de darle ritmo de competencia.

Eso sí, en la conversación que el DT de la selección de Perú ha mantenido con ambos, ha dejado claro que tiene previsto seguir contando con ellos en el futuro aunque finalmente no puedan disputar los dos últimos partidos de clasificación.

Mira también: Andrés Wiesse niega chats con fan y ¿confirma romance con Janick Maceta?