Martín Liberman y José Chávarri tienen fuerte discusión: “Sos un malagradecido”

El periodista deportivo argentino estuvo en el programa deportivo peruano, ‘Al ángulo’, y tuvo un fuerte cruce de palabras con José Chávarri.

Martín Liberman es uno de los periodistas deportivos argentinos más reconocidos internacionalmente. Por su experiencia y conocimientos de fútbol, el programa ‘Al ángulo’ lo invitó para hablar sobre lo que piensa el argentino sobre algunos futbolistas peruanos.

Liberman dejó claro que no está nada conforme ni con Carlos Zambrano, ni con Luis Advíncula, ambos futbolistas peruanos que juegan el club argentino, Boca Jrs. Liberman utilizó términos como “mediocre” para referirse a los peruanos, y parece que José Chávarri no estuvo nada contento con eso.

Sin embargo, durante el programa, el comentarista deportivo no dijo nada al respecto, hasta horas más tarde a través de su cuenta de Twitter. Chávarri criticó las duras palabras de Liberman.

“No fue un debate, sino una entrevista. Respeto tu impresión pero no la comparto. Además, debatir con alguien que no tiene más argumentos que el ‘es flojito’ o ‘no hay ciencia cierta’ o ‘si regresa de Europa es porque es malo’, en mi opinión no soporta su análisis”, indicó José Chávarri.

Liberman no se quedaría callado y utilizó la misma red social para responderle al comentarista deportivo peruano. “Ja, ja, ja. Dicen por acá (Twitter) lo que ayer no me dijeron en la cara. ¿Querés un debate abierto de fútbol? Mira la charla que doy el martes. Sos un desagradecido. Encima que dispenso mi tiempo, ¿me ‘cuestionas’ en Twitter sin arrobarme? No tenés un código, maestro. Saludos”, escribió el argentino.

En periodista argentino Martín Liberman apareció en ‘Al Ángulo’ y respondió a las preguntas de los panelistas del programa. Sin embargo, en un momento de la entrevista, el comunicador se enfrascó con Carlos Zambrano y Luis Advíncula y los criticó duramente por su desempeño en Boca Juniors.

Martín Liberman llegó con la espada desenvainada y criticó al defensa peruano por el partido que sostuvo contra Argentinos Jrs., por las semifinales de la Copa Argentina. “Zambrano me parece un jugador mediocre, flojo. Un jugador que nunca pudo ganarse un lugar en la primera de Boca, siendo Boca un mal equipo y en una época de crisis”, indicó.

Asimismo, el argentino ‘disparó’ contra Luis Advíncula, quien dejó el Rayo Vallecano para jugar en Sudamérica. “¿Gastar tres millones por Luis Advíncula? Te lo dan gratis de Europa porque no los quieren más. Hay que tener la capacidad para preguntarnos por qué nos lo dan”, comentó.

Finalmente, Liberman calificó de flojo al lateral derecho de la selección y nervioso a Zambrano. “Advíncula está flojo, en la marca está muy mal. Zambrano duda, le ganan de arriba, en el mano a mano. Gareca los considera mucho y ellos saben de esa confianza que les tiene el técnico”, agregó.

