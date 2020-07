Compartir Facebook

El jefe de Estado, Martín Vizcarra, pidió disculpas a la señora Celia Capira y lamentó la muerte de su esposo, víctima del coronavirus, en la región Arequipa, e indicó que pone a disposición al gobierno para lo que necesite.

ESTÁ MUY DOLIDO

La mujer conmovió a los ciudadanos del país tras correr detrás del vehículo presidencial para solicitarle apoyo por la salud de su esposo Adolfo Mamani Tacuri, quien perdió la vida la tarde del último martes

«Nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido el Covid-19 y vamos a seguir haciendo esfuerzos para derrotar este mal que tanto daño hace a la humanidad; pero tenemos que hacerlo juntos», señaló.

NO SE DIO CUENTA

Sostuvo que un signo de su gobierno es escuchar a la gente y que trata de hacerlo, aunque no siempre el tiempo le alcance. Dijo que no logró establecer un diálogo con ella debido a que no se percató de lo ocurrido.

“(Cuando llego) a todas las regiones del país, yo trato de escuchar a la gente. Quizá no alcanzo a escuchar a todos. No escuché el domingo a la señora Celia que recién en las imágenes vi que quería conversar conmigo. No me di cuenta ante el caos y el tumulto. Cómo no escucharla si es parte de mi ser y de lo que infundo en este gobierno: ‘escuchen a la gente’”, afirmó.

«Es lamentable que el esposo de la señora Celia haya fallecido, le doy mi pésame y sinceras disculpas por no haberla escuchado, y estamos a su disposición y de todas las personas que han perdido a un ser querido», agregó.

TOMAN EL CONTROL

Vizcarra también anunció que el Ministerio de Salud asumirá, como Autoridad Nacional de Salud, la gestión de acciones en el departamento de Arequipa, afectado por el incremento de casos del coronavirus Covid-19.

Precisó que el gobierno aprobó el Decreto de Urgencia 086-2020, que faculta la intervención del Minsa en el citado departamento y tome las acciones necesarias para mitigar la situación de crisis producida por la pandemia.

«Hay recursos, hay voluntad y decisión para atender el problema de Arequipa», aseveró.

BRINDARON APOYO

Señaló que en su reciente visita a la región Arequipa pudo evidenciar las deficiencias de la respuesta sanitaria a la pandemia, pese a que fueron enviadas a la fecha alrededor de 110,000 pruebas para tamizaje; así como 440,397 unidades de medicamentos (hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, entre otros) y más de un millón de equipos de protección personal.

Dijo que en la conversación sostenida con el presidente del cuerpo médico del hospital Honorio Delgado, de Arequipa, Eloy Soto, este le dijo que no recibía ningún tipo de insumos médicos para la atención de los pacientes de Covid-19 y que tenían que recurrir a donaciones para tener el equipamiento mínimo necesario. Además, aseguró que las condiciones del nosocomio no eran las adecuadas.

ENVÍAN EQUIPO MÉDICO

“Luego de esta conversación le delegué a la ministra de Salud que hablara con los gremios de médicos, enfermeras, técnicos y administrativos. Ella también estuvo en el hospital Honorio Delgado y pudo constatar la realidad y luego me describió con crudeza la situación. Lo que ha motivado que, después de un análisis en el Consejo de Ministros, hayamos tomado la decisión de aprobar el Decreto de Urgencia 086-2020. Estamos tomando decisiones como me comprometí con los médicos”, manifestó.

Indicó que ya se encuentra en Arequipa un equipo del Minsa y de EsSalud para revertir, en el más breve plazo, la crítica situación frente al covid-19 en la que se encuentra el departamento del sur peruano.

TARDÍA REACCIÓN

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, afirmó que en momentos difíciles no se puede demorar en adoptar determinaciones, porque eso implica costo de vidas. «Como gobierno hemos podido brindar apoyo técnico y en el caso de Arequipa los equipos técnicos han estado hasta en tres oportunidades», manifestó.

Sin embargo, precisó que en Arequipa no se implementaron las medidas recomendadas por lo que se solicitó la transferencia de funciones. «Esa decisión no pasa por vulnerar la autoridad rectora, sino de actuar complementariamente frente a la responsabilidad de preservar vidas. Esperamos que en dos o tres semanas la región se estabilice y todo regrese a su cauce normal», expresó.

GOBERNADOR PIDE DIÓXIDO DE CLORO

A la misma hora que el presidente Vizcarra daba su conferencia de prensa, en Arequipa, el gobernador Elmer Cáceres Llica, pidió al Congreso que aprueba una norma para el reparto del dióxido de cloro a la población.

Exhortó a “los congresistas que no hacen nada por esa región, a que declaren el uso” de ese producto tal como ocurre en Bolivia.

“Cierto que no lo permite la ley, pero me gustaría repartir dióxido de cloro, pero seguro me harían una denuncia”, expresó.

CHOCA CON EJECUTIVO

En relación al anuncio del presidente, Cáceres dijo que le iba a enseñar al gobierno cómo manejar esta situación.

“Es una intervención de acompañamiento, de asistencia y recursos. No van a manejar. Además, nosotros tenemos que enseñarles a ellos. Está demostrado que nosotros hemos trabajado ben, vamos a trabajar con ellos. Bienvenida su asistencia”, manifestó. Refirió que su gobierno regional seguirá liderando la lucha contra el Covid-19.

“TE FORTALECE”

Por si fuera poco, el gerente regional de Salud de Arequipa, Cristian Nova Palomino, afirmó que después de consumir el compuesto químico se siente “fortalecido”.

“Si tenemos algo que puede funcionar, por qué no ponerlo en práctica. Yo he consumido el dióxido de cloro. Y me siento bien. No podemos cortarle los brazos a la población, la gente es apegada a sus costumbres y tradiciones antiguas”, añadió.

Hospital sigue repleto de gente

Los pacientes que permanecían en las carpas y autos en la puerta de emergencia del hospital Honorio Delgado fueron trasladados la noche del martes a los módulos que se instalaron en la playa de estacionamiento del nosocomio. Ayer, otros pacientes se instalaron en el ingreso de emergencia. Muchos son los que llegan hasta ese establecimiento de salud en busca de atención médica y oxígeno. “Vamos a evacuar a las personas que todavía no han sido atendidos aquí a Cerro Juli. Son 200 enfermos de Covid-19. Vamos a ir completando las necesidades, pero lo más importante es sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado temprano”, señaló presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.