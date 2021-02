Compartir Facebook

Sigue en sus trece. El expresidente Martín Vizcarra aseguró que no le mintió al país respecto a su vacunación contra el COVID-19 con dosis de Sinopharm y asegura que nadie más de su entorno cercano fue inoculado, además de su esposa y su hermano mayor. “Nadie, en absoluto nadie más”, sostuvo.

En Canal N, indicó que cuando le aplicaron la candidata a vacuna china no tenía información respecto a que existían más dosis de las 12 mil dispuestas para el ensayo clínico.

Agregó que recién se ha conocido que había dosis adicionales, por lo que consideró que su vacunación no fue clandestina y que él interpretó que sí formaba parte del ensayo porque mostró abiertamente su interés por participar.

“Yo no le mentí al país porque no ha habido ninguna información en octubre y noviembre que hayan más de las 12 mil pruebas”, aseveró y dijo que está dispuesto a someterse a cualquier tipo de prueba e investigación al respecto. Afirmó que en ese momento no había ninguna negociación en proceso en referencia a Sinopharm, pues estas se realizan cuando se aprueba la vacuna en fase 3.

NO ME VOY

“No ha sido de manera clandestina. Incluso le ofrecimos al médico encargado (Germán Málaga) hacerlo en la propia universidad, estábamos dispuestos a ir. Más temprano, esta vez en Exitosa, el expresidente reiteró que no piensa renunciar a su candidatura al Congreso, pese a la polémica de la vacunación y su recién descubierta reunión con las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez, responsables del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

el dato

Vizcarra aseguró que durante su gestión trabajó para combatir la pandemia y se aumentó de 3,000 a 20 mil camas hospitalarias y que impulsó la instalación de plantas de oxígeno.