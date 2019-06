Martín Vizcarra: Cierre de Congreso No está descartado

En entrevista exclusiva con Exitosa, el presidente Martín Vizcarra hizo la precisión de que, antes de “estar harta con el Congreso”, la población está cansada con “las decisiones desacertadas que toma el Congreso” en la que tiene enorme responsabilidad la mayoría fujimorista con apoyo del Apra.

“Creo que la gente no está en contra del Congreso, saben perfectamente que nuestro país tiene tres poderes y es necesario. Se apoya el Congreso como institución, lo que no se apoya son las medidas de impunidad, los blindajes y que se legisle no pensando en las grandes mayorías”, afirmó.

En diálogo con Nicolás Lúcar, desde las 7 de la mañana, Vizcarra destacó la decisión del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de ampliar la legislatura hasta el 25 de julio con el fin de evaluar los proyectos pendientes de la reforma política planteada por el Poder Ejecutivo, en el marco de la cuestión de confianza aprobada el pasado 5 de junio.

“Confiamos que responsablemente el Congreso esté a la altura de la confianza que nos ha dado como Ejecutivo, en el tiempo que se ha previsto”, expresó y precisar que tienen un mes para aprobar la reforma política.

SEGÚN CONSTITUCIÓN

Sin embargo, advirtió que si se modifica o pervierte su “esencia”, “tomamos como denegada la confianza, asumimos eso, y en consecuencia tendremos que actuar como está establecido en la Constitución”.

Vizcarra también rechazó la repetida versión de que “pecha” al Congreso para ganar popularidad. “¿Qué significa pechar?, ¿pedir responsable y educadamente que cumplan con su mandato? ¿Eso es pechar? Eso es lo que establece la Constitución. Yo soy una persona que a mis 56 años soy optimista que de aquí al 25 de julio serán aprobadas las seis reformas”, afirmó.

EL DATO

“[¿Se cierra el Congreso?] Claro, pero respetando la Constitución porque ahí se dice que esta es una posición autoritaria y no es cierto (…) todas las decisiones las hacemos con apego a la ley y la Constitución”, expresó en Exitosa.