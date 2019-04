Más diseñadores de modas denuncian a Ivana por quedarse con vestidos

La modelo Ivana Yturbe se encuentra en el ojo de la tormenta luego que el diseñador nacional Javier Córdova la acusara también de haberse quedado con uno de sus vestidos que le dio para que asista a un evento privado junto a su ex, Mario Irivarren.

“Hicimos un canje, ella me pide el vestido para asistir al matrimonio con su novio de ese momento y también me solicitó conseguirle una corbata con el mismo color del vestido para que hagan match. Yo quedé con ella para que se realice unas fotos con el vestido, pero no sucedió”, relató en el set de ‘Válgame Dios’.

“El vestido está valorizado en 600 dólares. Luego de meses me dijo que se iba a quedar con el vestido y que me lo iba a pagar, pero nunca lo hizo”, contó.