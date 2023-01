«Más fuerte de lo que pensaba», Natalia Salas publica fotos de su mastectomía

Compartir Facebook

Natalia Salas nuevamente está dando de qué hablar y es que la apasionada actriz madre y esposa demuestra una vez más que es una mujer que no se deja vencer.

La actriz publicó en sus redes sociales fotografías de lo que fue su proceso de mastectomía realizada el año pasado a raíz del cáncer de mama que le diagnosticaron.

Salas aprovechó estas fotografías para expresar su gratitud hacia su familia y amigos quienes han demostrado en todo momento que la han respaldado en este difícil proceso.

Como se sabe Natalia ya va en la quimioterapia número 5 de las 8 a la que se tiene que someter para superar poco a poco esta enfermedad que no ha opacado su alegría y entusiasmo que siempre la han destacado.

‘Más fuerte de lo que pensaba. Ayer tuve mi quimio número 5. La quinta de 8 que debo recibir. Hoy tengo que trabajar y el jueves también. Y es que… no he parado ni un momento. Mi oncólogo me felicita. Dice que nunca había visto a una paciente así.. “que fuerte eres”- me dice’, escribió Natalia.

Por otro lado, la popular actriz se cuestionó de por qué a pesar de que padece una enfermedad nunca se ha pagado esa luz que siempre irradia Y es que salas se ha mantenido activa trabajando de manera ininterrumpida demostrando que con su actitud puede lograr lo que se proponga.

‘Me he puesto a pensar en el por qué.. ¿por qué soy así? No se. Nunca me quedé quieta. Ni de niña. Y trabajo desde muy temprano. Siempre fui independiente así que básicamente si no trabajaba… no percibía ingresos. Mi chip, a lo mejor, está configurado para seguir y seguir a pesar de las circunstancias. Los días que me he sentido mal, he parado. Pero no han sido muchos’, señaló.

Natalia una vez más demuestra que el amor el cariño la comprensión la empatía son pilares fundamentales para poder sobrellevar su condición además que le ha permitido identificar a familiares o amigos que le han demostrado el verdadero significado de la amistad.

‘Este proceso (no me gusta llamarlo enfermedad) me ha servido muchísimo. Me hizo ver la calidad de personas que tengo cerca. Me hizo ver que tengo [email protected] más hermosos y amorosos de lo que pensaba’, dijo Salas.