¡Más juntitos que nunca! Flavia Laos y Austin Palao romántico viaje juntos

Más enamorados que nunca, Flavia Laos demuestra que su romance con Austin Palao va viento en popa y se lucen junto en un viaje por el cumpleaños de la modelo.

La mediática pareja apagó los rumores de una posible separación y usaron sus redes para registrar lo que viene siendo su romántico viaje a Los Ángeles.

El amor triunfa

El día de ayer tanto Flavia como Austin publicaron fotos por separado en el aeropuerto a punto de abordar su avión, inicialmente no quisieron confirmar que estaban juntos, sin embargo, minutos después se animaron a etiquetarse en sus historias y explicar el motivo de su viaje fuera del Perú.

«Una aventura cumpleañera», compartió la expareja de Patricio Parodi en una historia de Instagram, y es que este primero de agosto es el cumpleaños número 26 de la influencer.

Es por ello, que ambos modelos llegaron hasta el popular parque de diversiones «Pacific Park» y disfrutaron de la popular rueda de la fortuna, fue en ese momento cuando Flavia y Austin sellaron su amor con un tierno beso.

Pero, eso no fue todo ya que Flavia deseaba ser engreída esa noche y le pidió a Austin que ganará un peluche que ella quería en un popular juego.

El cantante sin pensarlo decidió participar para concederle el deseo a su enamorada. «Le he dicho que quiero ese caballito de ahí», dijo Flavia.

Para conseguirlo, la persona debía hacer una prueba de fuerza que, sin duda alguna, el exguerrero iba a lograr por su resistente físico. «Amor, tu momento ha llegado», le dijo la examiga de Luciana Fuster para animarlo.

Finalmente, el ex chico reality logró ganar el peluche que tanto quería la influencer.

¿Por qué se distanciaron?

Como se recuerda, la parejita se vio envuelta en escándalos tras no lucirse juntos, encendiendo las alarmas de una presunta separación.

Austin Palao afirmó por su lado que habían decidido dejar de publicar su vida privada para enfocarse en su carrera musical.

«Queríamos que reproduzcan su canción», dijo el modelo haciendo referencia a la última canción que lanzó Laos en sus redes.

Por su lado, Flavia Laos también confirmó que no quería que le preguntaran más sobre su vida sentimental ya que al igual que su pareja prefiere resaltar su carrera musical.

Pese a todos los rumores y especulaciones de esta feliz pareja, una vez más demuestra que su amor es mucho más fuerte.

¿Cómo se enamoraron?

Fue la misma Flavia Laos quien afirmó que cuando conoció a Austin en ‘Esto es Guerra’ le llamó la atención, sin embargo, como aún tenía una relación con Patricio no cruzó la raya de la amistad.

«Cuando lo vi…. no quiero. No quise caer en el juego del reality de los ex (pero) me habló tan lindo y me pareció tan buena persona que terminé enamorándome!», confesó.

Finalmente, la rubia modelo confesó que salía con Austin meses antes de que se hiciera público el ampay donde decidieron hacer oficial sus salidas.