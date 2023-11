¿Más que amigos? Ampayan a Arianna Rovegno celebrando cariñosamente con Francho Sierralta

¿Nuevo romance a la vista? Arianna Rovegno, la hija de Bárbara Cayo, sorprendió a muchos al ser captada celebrando Halloween muy bien acompañada. Ella se encontraba en Máncora al lado del influencer y empresario Francho Sierralta. Aunque ambos no han dado declaraciones al respecto, en las imágenes se puede apreciar que tienen mucha confianza. Ante ello, algunos usuarios consideran que un nuevo romance estaría por empezar. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Armar vasitos dieron sus frutos! Hugo García inaugura su nuevo restaurante

Arianna Rovegno ampayada con Francho Sierralta

A través de la plataforma de TikTok, el influencer Ric La Torre publicó imágenes del ampay entre Arianna Rovegno y el empresario Francho Sierralta. Recordemos que ella es la talentosa hija de Bárbara Cayo, quien hace pocos meses demostró sus dotes para el canto. Ahora, se luce acompañada muy cariñosamente y celebrando Halloween al lado de este nuevo galán. Cabe resaltar que él es bastante cercano a Sebastián Guerrero, expareja de la influencer Cinnamon Style.

Debido a esto, muchos usuarios consideran que podría iniciarse un nuevo romance entre ambos. Sin embargo, ellos no se han pronunciado al respecto. Por otro lado, ambos se encuentran solteros ahora mismo y no tienen ningún compromiso. Ante ello, son libres salir o conocerse, pues solo el tiempo dirá si habrá una relación entre ellos. Resaltemos que Sierralta también es amigo de Hugo García, quien está en una relación con Alessia Rovegno, hermana de Arianna.

También te puede interesar leer: “Manda a reimprimir”: Rodrigo González se burla de agenda de Cinnamon Style por tremendo error

Reacción de los usuarios

Ante las imágenes expuestas por el influencer Ric La Torre, muchos usuarios empezaron a especular lo que podría pasar después entre Arianna Rovegno y Francho Sierralta. Incluso, se mostraron sorprendidos ante este nuevo ampay, pues señalaron que Arianna Rovegno salía con una mujer anteriormente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por vambina (@ariannarovegno)



“Pero Ariana hasta hace poco tenía una relación con Dani Mua”, “Que alguien me cuente el chisme de por qué Fracho terminó con Mariale Calmet si llevaban años de años”, “Francho no estaba con Mariale Calmet”, “¿Pero Arianna no estaba con una chica?”, “Recuerdo cuando todos salían en grupos, Mafer, Hugo, Nati, Chaz. Francho y mariale pensé que seguían juntos. Ya no queda ninguno”, “Hace tiempo que tienen algo. Siempre lo sospeché”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales tras ver las imágenes.