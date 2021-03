Mata a mototaxista por defender a vecino en San Juan de Lurigancho

Compartir Facebook

El mototaxista Andrés Suárez Aira (31) fue asesinado, de varias puñaladas por defender a uno de sus vecinos que era asaltado en inmediaciones del paradero 12 del sector Huáscar en San Juan de Lurigancho.

La familia de la víctima pide atrapar al criminal, quien es conocido en la zona como ‘Abraham’. En el pasado quedó todo lo que pudo hacer, ahora convertido en otra persona, Andrés Suárez defendió hasta con su vida al prójimo cuando más lo necesitaba.

Lo que no imaginó el joven mototaxista y car pintero de31 años, es que estaba frente a una per sona que no iba a tener contemplaciones para clavarle repetidas veces un cuchillo en el cuerpo hasta verlo morir. “Él estaba tranquilo, sentado en una banca del paradero cuando vio que unos delincuentes asaltaban al vecino.

Su reacción fue defenderlo, pero lo terminaron matándolo peor que un animal”, exclamaron los familiares del infortunado, cuyo cuerpo quedó tendido en medio de la calle, a la espera de la llegada de una ambulancia. El asesino sería un hampón conocido en los paraderos de Huáscar como ‘Abraham’. Según testigos, este sujeto aprovechó el tumulto formado cerca de su víctima, para escabullirse.

“Dicen que su mamá vino, le quitó el cuchillo y se lo llevó. Ya sabemos su nombre, queremos que lo capturen antes que se vaya a otro lugar”, expresaron las amistades de Suárez que no deja hijos, pero si era el soporte de sus padres de avanzada edad con los que vivía.

el dato

Agentes de la Policía activaron el plan cerco, pero no se ha podido capturar al responsable.