Matan a actor mexicano que dio voz a Gohan

Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje mexicano que dio voz a grandes personajes como Gohan en Dragon Ball Z, Bugs Bunny en Looney Tunes, o Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, fue asesinado junto con su esposa y su cuñado por una aparente de disputa por un terreno en las inmediaciones de la colonia Portales Norte, de la Ciudad de México.

“Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago y hoy ya no estás Luis Alfonso… ¡Que alguien me lo explique…! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años… Ayer fue un día muy triste”, escribió a través de Twitter Mario C. Castañeda, voz de Goku en Dragon Ball.