Matan a comerciante en la puerta de su casa en Comas

GIANCARLO ANDÍA

Pasó el fin de semana soñado con su familia. Almorzó con sus hermanos, se fue a jugar un partido de fulbito y tenía más planes. Sin embargo, todo quedó frustrado para el comerciante Abad Chahua Rivadeneira (27), que murió tras recibir un balazo en la cabeza al ser atacado por hampones en la puerta de su vivienda en Comas.

FORCEJEA CON LADRÓN

La noche del domingo, la víctima esperaba en su vehículo a una de sus hermanas. Sabía que la delincuencia azotaba en la urbanización Santa Luzmila y se quedó pensando en tantos peligros para ella.

“Pasamos todo el día juntos. Incluso nos fuimos a un campeonato de fulbito en San Juan de Lurigancho. No jugamos y Abad insistió con volver a la casa para ir a cenar todos. Yo bajé primero, él se quedó esperando a nuestra hermana. En cuestión de segundos, un desconocido forcejeaba con él dentro y fuera del carro”, contó Cipriano Chahua.

DIRECTO A LA CABEZA

Chahua, con el celular en la mano, enfrentó al delincuente. Una cámara de seguridad captó sus últimos momentos con vida, pues en medio de los empujones, él cayó y esto fue aprovechado por el hampón que le disparó en la cabeza.

“Yo he salido también a enfrentarme y el asesino me atacó. Me agaché rápido y la bala no me cayó. Mientras yo hice eso, mi hermano se moría”, exclamó Cipriano.

EXTRAÑA AMENAZA

Hace una semana, la hermana menor de la víctima, Karicia Chahua recibió una llamada al celular donde un desconocido le pedía 10 mil soles. “Me dijo que me iba a matar, que conocía a mi familia. Que si no pagaba nos harían daño. Y ahora han matado a mi hermano”, comentó la muchacha.

Desde hace 8 años, Abad Chahua estaba dedicado a la compra y venta de ropa en Lima y provincias. Por ese negocio, muchas personas le debían hasta 10 mil soles.

EL DATO

La víctima deja tres niños en la orfandad. Los delincuentes huyeron de la zona en una moto lineal.