Villa María del Triunfo: Matan y queman a mujer en cerro

El cadáver calcinado y con cortes de una mujer fue hallado en un cerro de la parte más alta del asentamiento humano Centinela en Villa María del Triunfo. La víctima, que sería de mediana edad, apenas llevaba puesta su ropa interior. Vecinos del lugar dijeron no conocer la identidad de la chica, pero si reconocieron haberla visto semanas atrás y el último sábado junto a un morador, con paradero desconocido.

La arrastraron

La escena era de horror. Hacía las 5 de la mañana, un mototaxista pasaba por el pasaje Zarumilla en ampliación Centinela, cuando se percata de los restos. Boca arriba, con el rostro quemado, restos de rafia en la boca y semidesnuda, estaba una mujer de aproximados 30 años. “Hacía las 3 de la mañana (de ayer), escuché ruidos en la escalera. Eran pasos y la bulla del arrastre de alto. No me asomé porque en la noche hay delincuentes. Los vecinos estamos aterrados por este nuevo feminicidio”, Mirla Flores.

Rastros de sangre

Los rastros de sangre en el tramo de 200 metros desde el lugar donde se halló el cadáver hasta una vivienda de la parte alta del pasaje Los Lirios, darían nuevas pistas.

La sangre, vidrios rotos de una ventana, rastros de cosas quemadas y el piso lavado de la vivienda de la Mz. M, lote 02, fueron las nuevas evidencias. Según los moradores, en este lugar vive solo Omar León Vega, natural de Huaraz. León tiene dos actividades conocidas, el planchado de vehículos y la música. Él es arpista en grupos folclóricos de la zona. Así lo hace saber en su cuenta de Facebook, donde sube fotos de sus eventos.

Bailaron y tomaron antes

Precisamente entre las imágenes compartidas, destaca la de una joven mujer de contextura gruesa y tez blanca. Muy parecidas a las de la calcinada. La imagen fue compartida apenas el 20 de noviembre. “Si es la chica. Estuvo con él hasta la madrugada del domingo en la fiesta de una dirigente. Hay bailado, tomado como pareja. Ella estaba con una casaca, jean y una cartera. Hace un mes también se le vio”, contó una muchacha. Al lugar llegó un obrero que busca a su esposa desaparecida desde el domingo. Al ver los restos destapados, se retiró pues no coincidían. Con la presencia de la fiscal, peritos, la Policía y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los restos fueron llevados a la Morgue de Lima en calidad de N.N.

Lo buscan

Para la Policía, León Vega es el principal sospechoso pues está no habido. Un mototaxista contó que el lunes a las 8 de la mañana, el arpista todo nervioso le pide que lo lleve en su moto. “Me insistió pese a que yo le dije que no iba al mercado sino al colegio a dejar a mi hijo. Él dijo” ya. De ahí veo como me voy”. No dejaba de mirar de un lado a otro, muy inquieto”, precisó. El celular de León tiene como última conexión WhatsApp el domingo pasadas las 7:30 pm. Cuentan que su hija fue el lunes a buscarlo a la casa y no pudo ingresar, menos lo ubicó.

El dato

Vecinos señalaron que el piso de la casa, estaba húmedo y tenía rastros de haber sido lavado con lejía. Con el correr de las horas, la policía, espera ubicar a León, para esclarecer este nuevo caso de Feminicidio en Lima.

Giancarlo Andía

Fotos: Diego Vertiz