Mathías Brivio confesó que se hará vasectomía para no pasar susto

El conductor Mathías Brivio reveló que se someterá a la vasectomía tras tener tres hijos, fruto de su matrimonio con Alejandra Rosemberg. Aunque, confesó que le da un poco de temor dicha operación.

“La fábrica está cerrada, pero no está clausurada porque aún no me he hecho la operación, pero en algún momento ya lo haré”, dijo el presentador de televisión en ‘Reporte semanal’.

Al ser consultado si se hará la vasectomía, respondió: “Sí, para no pasar susto. La gente me ha dicho que es normal, pero sí da miedo, es que es una zona que puede quedar mal”.

Asimismo, Mathías mostró a uno de sus hijos en dicho reportaje y manifestó que ser papá es lo “mejor” que le ha pasado en la vida.

Cabe Recordar, que uno de los motivos por el cual Brivio dejó ‘Esto es guerra’ fue por sus engreídos, pues quería pasar más tiempo con ellos.

“Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas”, comentó. “Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante, pero estoy muy agradecido”, indicó en su momento el comunicador.