Mató a su esposo por abusar de sus hijos y ahora la sentencian a 11 años de cárcel

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En Argentina, una mujer fue condenada a 11 años de prisión tras haber sido encontrada culpable del homicidio de su esposo, quien presuntamente había abusado sexualmente de su hijos.

El 18 de febrero de 2019, Gilda Acosta Duarte de 50 años y de origen paraguayo, se enteró que su esposo Alejandro Sánchez Escobar, de 28 años, había abusado sexualmente de sus dos hijos 12 y 13 años respectivamente.

También puedes ver: ‘Peluchín’ hunde a Ethel Pozo: “trabajaba en la peluquería de su mamá y quebró”

Lo confrontó y lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades, pero el hombre “se río en su cara” y la llamó “loca“, pero nunca negó la acusación. La discusión se tornó violenta luego de que él quisiera tener relaciones sexuales con ella.

“Empezamos a discutir por varias cosas. Forcejeamos y fue ahí que yo encontré la pesa que estaba haciendo de apoyo para la puerta y le doy un golpe en la cabeza y él me tira contra un mueble que teníamos, y bueno, no sé, saqué fuerzas de donde no tenía”, contó la mujer a medios locales.

La causa de muerte de Sánchez Escobar, también paraguayo, fue estrangulamiento con un lazo. El cráneo tenía 10 golpes, provocados por una pesa de 10 kilos y que lo dejaron atontado.

También te puede interesar: «Se creen los poderosos», Madre de Melissa habla sobre la familia de Rodrigo Cuba

“Actué como mamá y en ese momento me defendí de él y defendí a todos mis hijos”, dijo Acosta Duarte sobre el incidente ocurrido en Lomas de Zamora, al sur de Buenos Aires.

La mujer metió el cadáver en un ropero y lo tapó con cemento. Sin embargo, a los tres días del crimen fue a la policía y confesó: “Maté a mi pareja y lo puse en un ropero con cemento”.

A tres años del crimen, Gilda recibió finalmente una condena de 11 años de cárcel, tras ser encontrada culpable con atenuantes por el crimen de homicidio.

Mira también: ¿Hay cariño no?, Anthony Aranda justifica fotos con hija de Melissa