¿Matrimonio a la vista? Doña Peta le da su bendición a Alondra García Miró

La modelo Alondra García Miró estuvo presente en el estadio Beira- Rio el último domingo alentando a su novio, el delantero de la selección José Paolo Guerrero, quien marcó su gol cien en el fútbol brasileño con la camiseta del Internacional de Porto Alegre.

La ‘ojiverde’ publicó en sus redes sociales dos fotografías en el cual se dejaba ver con dos amigas mientras estaban en las tribunas del popular estadio brasileño.

Por otro lado, la madre del ‘Depredador’, Doña Peta habló con ‘Domingo al Día’ donde elogió una vez más a Alondra García Miró.

“Es una chiquita. Me ve, se preocupa, me saca. Una buena nuera me parece que va a ser”, expresó.