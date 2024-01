¡Matrimonio e ilusiones! Alondra García Miró habla de su relación con Francisco Alister y la idea de casarse

En una reveladora entrevista, Alondra García Miró habló sobre su nuevo romance. ¿Quién es el afortunado? Nada menos que Francisco Alister Moreno, un empresario español que la tiene con mariposas en el estómago.

¿Qué dijo Alondra García Miró?

Alondra García Miró además de estar nominada en los People’s Choice Awards, soltó detalles de su nuevo amor, y habló por primera vez de él, Resulta que el afortunado se llama Francisco Alister Moreno, un empresario español que tiene a nuestra Alondra con el corazón en las nubes.

En una charla con «América Espectáculos», Alondra nos dejó entrar en su burbuja de amor y soltó: «Estoy contenta, con el corazón súper contento, estoy pasando por una linda etapa de mi vida. Me siento completa, en general, feliz».

Y como buena guardiana de su vida privada, agregó: «Hay cosas que no tengo que esconder, no es un secreto, pero sí respeto la privacidad de mi pareja y eso me da tranquilidad. No soy una chica que está acostumbrada a hablar de sus temas privados, por eso prefiero mantenerlo allí, me da paz».

Pero eso no es todo. Porque cuando le preguntaron sobre el temita del matrimonio, Alondra confesó: «Me hace ilusión el matrimonio, en ese sentido soy bien tradicional. Creo que hoy en día la convivencia es un súper compromiso, es como el sello del amor. He crecido así, mis papás son casados, creo en el matrimonio y en el amor».

Y para seguir sumando, también habló sobre ser mamá: «No lo he pensado… Claro que quiero ser mamá, pero ahorita no. Estoy súper bien, me siento feliz y plena. Por ahora no».

Alondra cansada de que le pregunten de Paolo Guerrero

¿Y qué onda con Paolo Guerrero, su ex? Alondra fue clara como el agua: «Prefiero ni tocar el tema, no viene al caso. (¿Estás agotada que te preguntan por él?) Si te soy sincera, sí. He mantenido esa puerta cerrada, no tendría por qué abrirla ahora».

Ah, pero no se vayan, que falta la joya de la corona: Francisco Alister Moreno. Según Magaly TV La Firme, este galán tiene 40 años, nació en Miami, tiene sangre española y ha sido presidente del Banco Santander en Nueva York. ¡Un empresario de los pies a la cabeza!

Entonces, ya lo saben, Alondra García Miró está en su mejor momento, con el corazón palpitando fuerte y rumbo al altar. ¡Vamos con todo, Alondra!