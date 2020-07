Mauricio Diez Canseco presenta a su primogénito ‘perdido’ tras 22 años de no verlo. «Ya le pedí perdón a mi hijo”, dijo el ‘Pizzero’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Empresario emocionado al conocer a su primogénito y afirmó: “ahora soy muy feliz, ya estoy completo».

Desde Cuba el empresario Mauricio Diez Canseco se comunicó con el programa ‘América hoy’ y presentó en exclusiva a su primogénito, a quien conoció después de 22 años. Cabe mencionar, que el joven tiene 23 años y es modelo de alta costura.

«Hace tres años se lo conté a Gisela (Valcárcel), ella guardó el gran secreto mío, en ese momento, en una entrevista, me preguntó si era feliz, y yo le dije, ‘No, me falta un hijo’, que estaba perdido en ese momento para mí», reveló el popular ‘Brad Pizza’.

“Ya le pedí perdón a mi hijo, porque tener un hijo y no verlo 22 años es algo que lo llevaba como un puñal clavado…Ahora soy muy feliz, y ya estoy completo, Rodrigo me perdonó», agregó.

Por su parte, el primer hijo de Diez Canseco brindó detalles de cómo fue el encuentro con su padre en Cuba y dejó en claro que no le guarda rencor.

“Al comienzo fue difícil, era algo nuevo para ambos, pero hemos armado una bonita relación, puedo decirle papá…Nos ayudó a mucho a ambos dejar atrás el pasado», indicó Rodrigo, mientras que el empresario mencionó que también le pidió disculpas a la mamá de su primogénito. «Me reuní con la mamá, ella me perdonó y me dijo, ‘Mauricio, vas a entrar a un proceso’, y, entonces, lo llamé y coordinamos una cena, y ese día me impresionó, era un chico de buen corazón, noble, humilde, él es muy estudioso», manifestó.

“COMO PADRE ES INCREÍBLE”

Por su parte, la única hija mujer de Mauricio, Camila, le brindó su apoyo a y lo elogió como padre. «Estaba acostumbrada a verlo todos los fines de semana, tenemos noches de padre e hija, estar lejos de él es terrible. Él como padre es increíble, comparte mis sueños, siempre está para mí», indicó.