Mauricio Diez Canseco se sincera sobre su situación sentimental: «Me encantaría tener una compañera»

Mauricio Diez Canseco expresó durante la conferencia de prensa en la que anunció el lanzamiento de su programa ‘Cazador de talentos, el reality’, que es un firme creyente en el amor y que continuará apostando por el matrimonio. Afirmó que aspira a encontrar una compañera con quien compartir la vida y realizar juntos sus sueños. A pesar de su edad, él se mantiene firme y espera conocer a la mujer indicada. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mauricio Diez Canseco cree en el amor

El popular «Brad Pizza» se confesó en una reciente conferencia de prensa y dejó en claro que aún cree en el amor. Él no se quedó corto y habló sobre el amor y los sueños que quisiera cumplir. Recordemos que Mauricio Diez Canseco ha gozado de gran éxito a lo largo de los años. Sin embargo, no ha tenido una pareja estable. Aún así, no oculta sus deseos en tener una compañera con la que pueda compartir su éxito.

“Ya tengo 60 años, la misma edad que Magaly Medina y la de Gisela Valcárcel, qué más le puedo pedir a la vida: Salud, amor, trabajo y mucha suerte. He declarado que me quiero volver a casar, lo hago porque me gusta. Me entusiasma tener una compañera para vivir algún sueño juntos, me gusta involucrarme con el sueño de la persona que me gusta, somos un equipo”, dijo el popular Mauricio Diez Canseco.

“Tal vez en uno de los viajes que haga encuentre el amor, todo puede suceder. Yo estoy viviendo un momento de mucha tranquilidad y si a eso le añadimos el cariño, confianza, comprensión y el amor para compartirlo con alguien, acepto”, confesó.

Alista nuevo programa

Mauricio Diez Canseco abordó la dinámica de ‘Cazador de talentos, el reality’, que será transmitido por Panamericana Televisión a partir del próximo sábado 3 de febrero a las 4 de la tarde. Explicó que en cada episodio contará con un coconductor, y que tiene planes de invitar tanto a personas reconocidas como a nuevos talentos para desempeñar ese papel.

“La verdad me siento emocionado por regresar nuevamente a la televisión y en especial a Panamericana, la cual considero mi casa. Siento que con este programa vamos a reivindicar a muchos artistas peruanos que merecen una oportunidad de ser descubiertos”, manifestó.