Mauricio Fiol: “Voy a demostrar mi inocencia”

Nuevamente el nadador Mauricio Fiol vive un infierno, cuando estaba a punto de competir en los Juegos Panamericanos Lima 2019, se conoció que dio positivo en los controles antidoping y revivió lo sucedió en Toronto 2015, cuando se le quito la medalla de plata que había conseguido en los 200 metros de nado estilo mariposa tras confirmarse que consumió estanozolol – un anabólico prohibido para la práctica de deportes de competencia- y que lo tuvo cuatro años suspendido por la Federación Internacional de Natación (FINA).

Fiol cree que los controles antidoping en los que dio positivo recientemente podrían ser parte de un sabotaje en su contra. El nadador señaló: “Una de las posibilidades es que sea un problema de contaminación y otra, que no descarto, es de un sabotaje. Si bien ahorita no puedo apuntar hacia alguien, voy a buscar cómo ha sido. Voy a tratar todo para demostrar mi inocencia porque esto no me está afectando solo a mí, sino también a mi familia y la gente que ha estado peleando conmigo hace cuatro años. Es mucho más grande”, comentó a un programa dominical.

Además Fiol dijo: “Jamás he consumido una sustancia prohibida, no tendría ninguna lógica que lo haga. He peleado 4 años para los Juegos Panamericanos en mi país y he dejado todo por mi deporte. Para mí esto no solo se trata de una medalla, sino de un estilo de vida”, sostuvo.