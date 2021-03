Mayella Lloclla descarta cirugía: “Soy súper natural”

Compartir Facebook

La reconocida y talentosa actriz de ‘Dos hermanas’, Mayella Lloclla, conversó con Diario Karibeña sobre el éxito de la novela producida por Del Barrio. Resaltó lo orgullosa que se siente llevar su apellido paterno, sin imaginar que un día después de esta entrevista, perdería a su padre Don Aníbal Lloclla, quien eligió su nombre en honor a una yegua.

“Gracias por tanto amor. Agradezco a Dios, a la vida, a ti papito por tenerte en todo momento en mi vida. Vuela alto mi chinito lindo. Eres mi ángel que iluminará mi camino, el de mis hermanas y el de mi mamá por siempre”, escribió la joven en sus redes sociales.

—¿Mayella qué te trajo de vuelta a la televisión?

Siempre Michelle (Alexander) ha apostado por mí en la televisión, decidí ausentarme porque quería cumplir mis sueños de verme en la pantalla grande. Recuerdo que cuando estaba haciendo películas me llamaba para estar en alguna novela y no podía porque se cruzaba con mi horario de grabaciones. Han pasado 10 años, esta telenovela me la propuso hace un año, era un reto volver para mí y estoy contenta por la acogida.

—Tu personaje de Fiorella es bien clasista, pero también tiene sus toques de ternura…

Es una mezcla de muchas emociones. Su debilidad profunda es su familia con la que ha crecido y se ha criado. Su ámbito social ha sido muy distinto al de su hermana, Fiorella ha vivido una discriminación latente desde muy joven. Ella se pone una coraza pero por dentro está muy dañada, expresó Mayella.

—En base a eso ¿Te has sentido discriminada por tus rasgos físicos o tu apellido?

Nunca me he sentido discriminada, pero el año pasado publiqué unas fotos del personaje que hice en ‘El último bastión’ y alguien escribió: “Muy bonita eres, pero tu apellido no va”. No me sentí discriminada pero me dio mucho coraje, yo me siento orgullosísima de que mi apellido sea quechua. Lloclla, en algunos lugares significa manantial y en otros huayco, conjuga bien con mi nombre porque Mayella significa manzana silvestre, es un nombre italiano

—Hay muchos compañeros tuyos que se han visto obligados a parar las grabaciones de películas nacionales ¿Cuánto te afectó a ti?

Yo soy una de ellas, me quedé sin estrenar tres películas, todo eso se estancó esperemos que más adelante se puedan promocionar las películas.

—¿A tus casi 35 años te sientes plena?

Me siento en gran parte realizada, sé que puedo dar más. Antes decía quiero internacionalizarme, pero si bien es cierto no he viajado a otro país para grabar, pero cosas que he hecho acá se han visto en otros países que ni me imaginaba. ‘El regreso de Luca’ se veía en Serbia, siento que mi trabajo ha traspasado fronteras. Con ‘El último bastión’ no hay un día que deje de recibir un mensaje de felicitación, se ve en Costa Rica, España.

—¿Te animarías hacerte algún ‘retoque’?

Soy súper natural, no tengo pechos, soy flaquita pero igual nunca me amilano y eso que he tenido oportunidad de ponerme implantes. Me siento cómoda así con mi cuerpo, creo que si me pusiera delantera o alguna otra cosa, no sería la misma y no podría hacer diferentes personajes.