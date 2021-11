Mayra Couto anuncia que le propondrá matrimonio a su novio: “Nuestro proyecto de vida juntos”

Compartir Facebook

La actriz peruana compartió en redes sociales la noticia de que pronto pasará a las filas de la casada y ella pedirá la mano de su novio.

Mayra Couto, más conocida por interpretar a Grace en ‘Al Fondo hay Sitio”, siempre sorprende a sus seguidores en redes sociales. Esta vez, la actriz decidió hacer de conocimiento público que ella le va a proponer matrimonio a su actual novio.

“Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. ¡Queremos lograr tantas cosas! Ojalá nos alcance la vida para mirarnos a los ojos y besarnos en las nubes”, inició diciendo Mayra.

Ella reveló que ya vive hace varios años con su prometido y está muy consciente de que a él no le gustan las sorpresas. Es por eso que le hizo una broma a sus seguidores con que estaba de nerviosa de que él le dé un no por respuesta a la pedida de mano.

“Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco palta. ¡Mentira! ¡Él ya sabe! Lo siento, a él no le gustan las sorpresas y tiene argumentos válidos; además tenía que prevenir una ruptura de corazón a estas alturas en que ya vivimos juntos”, dijo la actriz peruana.

Mayra Couto, contenta por el avance de su serie, publicó un pequeño video donde muestra el proceso de la producción, sin embargo jamás imaginó que sería punto de burlas.

“Cuándo estrenan para no verla”, escribió el usuario. La recordada ‘Grace’ de Al fondo hay sitio, no toleró que se burlaran de su publicación y le respondió.

“Hola, Carlos! Todavía no tenemos fecha de estreno, pero puedes ir recomendando que no vengan a mi Instagram a dar like o seguirme. Gracias por tu colaboración”, escribió la artista.

No todo quedó ahí, y más bien el usuario volvió a recalcarle que no entendió el mensaje. “Repito, si creo que no te quedo claro, cuando estrenan no solo para no ir, sino recomendar que nadie vaya (…) gracias Mayra por el consejo, se agradece amigue, jajajaja”.

