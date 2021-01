Mayra Couto estalla contra quienes critican su peso: «Cierren el pico ya»

Compartir Facebook

No perdona. Mayra Couto se dirigió a sus redes sociales para criticar a todo aquel que hable mal de su peso y es que una serie de comentarios ofensivos y hasta burlas sobre su nueva talla la tendrían hasta la coronilla.

Es por ello que la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ decidió poner en su sitio a todos aquellos quienes decidieran sentirse con el derecho de poder hablar sobre ella.

“Me da mucha risa porque hay gente que me dice: ‘Mayra estás gorda’, ¿en serio? No me había dado cuenta, será por el panetón. Bueno eso se llama opiniones forzadas cuando no le pides su opinión a alguien, pero igual te la da. Así que escríbeme cuando te han dado opiniones forzadas y superobvias”, comentó.

Por ahora, la actriz cuenta que está tomando clases de natación y que se siente mucho más relajada y lo disfruta mucho, además de aclarar que no pudo hacerlo antes porque priorizó otras cosas.

«Lo importantes es hacer lo que tú quieras», manifestó al respecto.

