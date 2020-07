Mayra Couto regresó a Instagram tras denuncia contra Andrés Wiese

Compartir Facebook

“Un día estoy flaca y un día no, pero soy la misma”, escribió actriz debajo de una foto donde se luce en traje de baño.

Luego de perder el manejo de su cuenta de Instagram al ser atacada por un grupo de hackers, quienes defendían la inocencia del actor Andrés Wiese, Mayra Couto volvió a compartir imágenes en la popular red social e interactuar con sus seguidores. Recordemos que la actriz denunció a su excompañero de ‘Al fondo hay sitio’ de acoso sexual.

“Un día estoy flaca y un día no, pero soy la misma”, escribió Mayra debajo de una foto donde se luce en traje de baño y de espaldas. Cabe mencionar, que a pesar de haber vuelto a Instagram la actriz ha bloqueado la opción de los comentarios.

Recordemos que el pasado 15 de junio Couto utilizó su cuenta de Twitter para confirmar que le habían hackeado su Instagram y no tenía acceso.

“En este momento no tengo acceso a mi cuenta oficial de Instagram y no me hago responsable por los mensajes o publicaciones que se viertan ahí”, escribió la recordada ‘Grace’.