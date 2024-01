Mayra Couto revela si volvería a actuar con Andrés Wiese en AFHS. ¿Qué dijo?

La exestrella de «Al Fondo Hay Sitio» (AFHS), Mayra Couto, rompió el silencio en una entrevista candente en el programa «Todo se Filtra». La actriz expresó su deseo de regresar a la serie como ‘Grace Gonzáles’, pero la gran pregunta que todos se hacen es si estaría dispuesta a trabajar nuevamente con Andrés Wiese, su antiguo compañero al que denunció por acoso.

Mayra Couto trabajaría con Andrés Wiese en «AFHS»

Mayra Couto, recordada por su papel como ‘Grace Gonzáles’ en «Al Fondo Hay Sitio», ha dado de qué hablar al expresar su deseo de regresar a la serie que conquistó el corazón de todos los peruanos. Sin embargo, recientemente fue consultado sobre si estaría dispuesta a compartir escenas nuevamente con Andrés Wiese, quien la habría acosado.

Mayra Couto fue clara al abordar el tema: «Como te digo que no… yo no quiero volver a sentirme así, y no voy a volver a sentirme así, no lo voy a permitir». Una respuesta contundente que deja claro que la actriz no está dispuesta a revivir situaciones incómodas en el set de grabación.

La polémica entre Couto y Wiese surgió en 2020 cuando la actriz lo acusó de acoso y maltrato. Aunque Andrés Wiese no ha confirmado su regreso a la serie, Mayra Couto ha dejado claro que no desea compartir escena nuevamente con él. La entrevista completa, llena de revelaciones, se transmitirá el próximo lunes 15 de enero en «Todo se Filtra».

«La munda» se pronuncia

Además de hablar sobre su regreso a la serie, Mayra Couto también abordó las críticas que recibe en redes sociales, especialmente por su uso del lenguaje inclusivo. Con su característico sentido del humor, la actriz respondió.

«La munda, creo que ya me quedé con esa chapa, soy la ‘Grace’, soy la munda, pero lo bueno es que no me ignoran y eso es lo importante», dijo entre risas. A pesar de las críticas, Couto destaca que sigue siendo reconocida y valorada.

La entrevista también tocó el tema de los proyectos futuros de Mayra, y aunque expresó su interés en regresar a «Al Fondo Hay Sitio», dejó claro que su decisión de no trabajar con Andrés Wiese es firme. Los fans están ansiosos por conocer más detalles y saber si ‘Grace’ volverá a la pantalla con nuevas historias y desafíos.

La controversia entre Mayra Couto y Andrés Wiese ha mantenido a los seguidores de AFHS en vilo. A ellos les gustaría ver a la pareja ficticia de Grace Gonzáles y Nicolás de las Casas, pero parece que esto no pasaría. Esta entrevista promete ser un momento revelador para los fanáticos de la exitosa serie peruana. La cita está marcada para el próximo lunes.