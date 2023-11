Mayra Goñi arremete contra Leslie Shaw tras críticas: «Que estudie para no cantar con la nariz»

En el rincón de la farándula peruana, la pelea está que arde. Mayra Goñi no se quedó callada después de las declaraciones de Leslie Shaw en «Amor y Fuego». Shaw dijo que no es una simple influencer y que hay niveles en la música. Pero Mayra tiene su propia versión de los hechos.

¿Qué pasó entre Mayra Goñi y Leslie Shaw?

Según Mayra, cuando empezaron a hacer música, Leslie les dio la espalda: «Empecé a telonear a artistas grandes, ella quería cerrarme el paso. Que no abra los conciertos, quería que sea ella», contó en «Mande quien mande».

Leslie, en respuesta, alardeó de que paga por todo en Estados Unidos, sin esperar regalitos. «Yo me creo lo que soy, he logrado discos de oro, de platino, he firmado con una disquera mundial, ahora he firmado contrato con una distribuidora mundial, me doy mi lugar (…) No me invitan a restaurantes a tragar en Estados Unidos, yo me pago todo», dijo. El enfrentamiento se trasladó a las redes sociales, donde los fans tomaron partido.

Mira también: “Mis temas amorosos en privado” Mayra Goñi se mostró incómoda ante preguntas sobre su relación con Ricardo Mendoza

Mayra no se quedó callada y le tiró fuerte a Leslie. En una interacción en Instagram, una fan comentó: «Dijo Leslie (Shaw) no caritas, solo cantantes. Estudien, chicos». Y Mayra, como de manera rápida, contestó: «Que estudie ella, para no cantar con la nariz».

Mayra Goñi le responde a Leslie Shaw: “Que estudie ella para no cantar con la nariz” 👇🏼 pic.twitter.com/nsOOFvq1rK — Ric La Torre (@RicLaTorre) November 8, 2023

Este comentario no es solo una respuesta, es toda una indirecta. Mayra sugiere que Leslie debería mejorar su técnica vocal, pero sin usar la nariz.

¿Por que hay críticas contra Leslie Shaw?

Las críticas contra Leslie Shaw iniciaron luego de sus declaraciones contra Mario Hart, quien se encuentra impulsando una vez más su carrera musical. La artista aseguró que no volvería a trabajar con su expareja porque sería una falta de respeto a su carrera, utilizando adjetivos contra el piloto de autos.

«Creo que sería una falta de respeto juntarme con una persona que no está a mi nivel, él está en el subsuelo (…) no es compositor ni productor, no baila, es feo y se viste mal», dijo Leslie Shaw en el podcast «Flowreando».

En aquella ocasión, Mario Hart evitó responderle a su expareja, indicando que ya estaba acostumbrado a que lo menosprecien, por lo que nunca le da importancia a lo que ella dice. «Siempre coincide con algo que va a sacar musicalmente cuando habla de mí. Hace 8 años que no piso el palito, no lo voy a hacer ahora», mencionó.

Mira también: Leslie Shaw llama ‘estúpido’ a Mario Hart y se burla de él: “Ha retomado su carrera en su imaginación”

La pelea entre Leslie y demás artistas del género urbano del Perú sigue. Las redes sociales están que arden con comentarios de los fans, algunos defendiendo a Mayra, a Hart y demás, y otros a Leslie. Cada declaración parece echar más gasolina al fuego.

¿Se calmará la tormenta o continuarán los dimes y diretes en el mundo del espectáculos? Seguiremos informando.