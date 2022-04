Mayra Goñi asegura que está muy flaquita: “Me gustaría estar más papeadita”

Compartir Facebook

La actriz de pronunció en redes sociales para contarles a sus seguidores que le gustaría tener algunos kilitos más encima, para verse mucho mejor.

La actriz peruana se mostró afectada por los comentarios que han salido a la luz sobre el origen del dinero que gana en tierras gringas.

El programa de ‘Amor y Fuego’ expuso a lo que se dedicaría la actriz en Estados Unidos. Y es que ella recibiría invitaciones a diversos eventos de lujo para llamar la atención y así promocionarlos.

Es así que Rodrigo se comunicó con los organizadores y se supo que Mayra como otras modelos solo son contratadas por asistir a eventos de lujo y se les paga por su presencia.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y Mayra tuvo que usar sus redes sociales para aclarar todos los rumores que han surgido a raíz de la nota que sacó el popular ‘Peluchín’.

Al borde de las lágrimas, Mayra Goñi expresó que mientras sus amistades más cercanas y su familia sepan que ella la suda por salir adelante no le importa las críticas que puedan surgir pero que aún así le afecta todos los rumores que salen en diversos medios locales.

“Hay sacrificios que hacer, uno extraña a su familia, estoy en un proceso, ahora que no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan, hasta que me lo permitan no puedo trabajar en lo que me gusta que es cantar y actuar”, dijo la actriz.

