Mayra Goñi confiesa que se hizo ‘retoquito’ en los labios: “Tenía una bemba gigante”

¡Lo dijo todo! Mayra Goñi recordó que se puso ácido hialurónico en los labios hace meses atrás y que su familia se vaciló del resultado.

¡’Palteada’! La actrizcontó que meses atrás se había hecho ‘retoquitos’ en los labios y que el resultado no fue como se lo esperaba.

Esto inició cuando la actriz compartió con todos sus seguidores un video donde se luce al natural: “Chicas, miren mi boca, ahí está para que estén en paz. Están normales mis labios, no me he puesto boca, lo que pasa es que por la publicación que puse ayer, parece que tuviera labios, es que me hicieron un maquillaje así como los que están de moda”, comentó.

Además reveló que sí se sometió a los famosos ‘retoquitos’: “En algún momento, no les voy a mentir, que me puse. No sé si hace 8 meses o un año, no recuerdo exactamente cuando”, confesó.

Comenta que quiso tener un look a lo ‘Kardashian’, pero no le quedó como quería: “Yo de mona porque dije ‘ay, está de moda, quiero tener un poco más la bembita como la Kylie Jenner, las Kardashian’, y hermana, ¡me quedaba horripilante! ¡Horrible!”.

“Tenía una bemba gigante que pesaba, yo de por sí ya tengo bemba, no, me veía súper mal. Yo nunca más me pondría ácido hialurónico, y tengo amigas que también se han puesto ácido para probar y no les ha quedado bien, a otras que les encanta”, aseveró Mayra Goñi.

Confesó que su familia se burló del resultado y tenía vergüenza en salir a la calle: “Yo no quería salir ni a la calle y todos en mi casa me hacían bullying, me quedaba muy mal. Créanme que no quiero saber del ácido en mi boquita”, finalizó.

