Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La actriz Mayra Goñi utilizó sus redes sociales para denunciar que su familia vivió momentos de terror porque en el hospital (Ica) intentaron juntar a su abuelo de 98 años con pacientes contagiados de coronavirus. Según Instarandula, el familiar de la ‘Quinceañera’ se encontraba con una dolencia, pero no tenía ningún síntoma del COVID-19.

“El sistema de salud en nuestro país es lo peor, me duele que mi abuelo tenga que pasar esto cuando no es así, estaríamos infectados todos los que hemos estado con él. Las personas que siempre lo cuidan de buena manera y no, ellos no están contagiados. No hay forma que él pueda estar contagiado”, dijo Goñi entre lágrimas en una transmisión en vivo en Instagram.

Mira también: Melissa Klug quiere serie en Netflix: “Yo sí voy a contar la verdad”

NO QUISIERON HACERLE PRUEBA

Asimismo, indicó que su familia deseaba pagar la prueba de descarte, pero el personal de salud se negó. “Les estamos diciendo: queremos hacerle una prueba molecular. Y no quieren porque saben que va a salir negativa”, narró Mayra, insistiendo que su abuelo nunca tuvo coronavirus.

“Mi abuelo ni siquiera lo tenía, ni lo tiene, pero si lo meten ahí se va a infectar”, añadió.

Mira también: Cómico ‘Puchito’ desmiente fallecimiento de ‘La Bibi’: “Se están burlando de mi amigo”

PIDE RESPETO POR ABUELITO

La actriz se mostró indignada por el accionar de los médicos y manifestó que la edad de su abuelo no era una excusa para que le brinden ese trato. Además, aconsejó a sus seguidores a tener cuidado con su familia.

“Cuiden mucho a su familia, espero que no paren por esto porque por la mínima cosa los van a querer combinar con todas las personas enfermas y es lamentable. El hecho de que mi abuelo tenga 98 años no quiere decir que valga menos que los demás”, apuntó.

El periodista Samuel Suárez informó que felizmente el abuelo de Mayra no entró al área de infectados y fue atendido por el personal de salud.

Mira también: COVID-19 | Daniela Darcourt llora por su abuelito: “Me frustra no haberme despedido”