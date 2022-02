Mayra Goñi estaría en coqueteos con Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Según Rodrigo Gonzáles, la actriz estaría intercambiando ‘likes’ y comentarios coquetos con uno de los futbolistas mejor pagados a nivel mundial.

El programa ‘Amor y Fuego’ puso en evidencia a Mayra Goñi y todas las interacciones que existen hasta el momento entre ella y el futbolista Vinicius Jr. Rodrigo Gonzáles quedó muy sorprendido con la millonaria cantidad de dinero que percibe Vinicius en el Real Madrid.

“La Mayra Goni estaría en coqueteos con Vinicius Jr, ¿quién es Vinicios Jr? Un crack brasileño del Real Madrid”, inició diciendo Rodrigo Gonzáles. “Es el jugador más caro del mundo. Tiene un valor aproximado de 190 millones de dólares”, agregó el conductor de televisión.

La actriz peruana y el brasileño se colocan comentarios cariñosos y se dan constantes ‘likes’ en redes sociales. “Bien amigo te lo mereces (…) A mí encanta el chocolate (…) Medallita de campeón”, eran alguno de los comentarios que le colocaba Mayra a Vinicius.

Gigi Mitre, la conductora de ‘Amor y Fuego’ lanzó una teoría acerca de en dónde se pudo haber conocido Mayra con el futbolista brasileño. “La Mayra Goñi no da puntada sin hilo ahh… en un discoteca (se conocieron), yo no tengo dudas… Como hace tres años yo estuve en una discoteca en Madrid y me encontré con todos los del Barca”, dijo.

Mire también: “Andy Polo me daba solo $200 para mis hijos cada 15 días”, reveló Génesis Alarcón

¡Lo dijo todo! Mayra Goñi recordó que se puso ácido hialurónico en los labios hace meses atrás y que su familia se vaciló del resultado.

“En algún momento, no les voy a mentir, que me puse. No sé si hace 8 meses o un año, no recuerdo exactamente cuando”, confesó.

Comenta que quiso tener un look a lo ‘Kardashian’, pero no le quedó como quería: “Yo de mona porque dije ‘ay, está de moda, quiero tener un poco más la bembita como la Kylie Jenner, las Kardashian’, y hermana, ¡me quedaba horripilante! ¡Horrible!”.

“Tenía una bemba gigante que pesaba, yo de por sí ya tengo bemba, no, me veía súper mal. Yo nunca más me pondría ácido hialurónico, y tengo amigas que también se han puesto ácido para probar y no les ha quedado bien, a otras que les encanta”, aseveró Mayra Goñi.

Además: Rodrigo Cuba estaba celoso de Anthony Aranda, según Paula Manzanal: “Siempre la celaba”