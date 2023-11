¿Le responde a Ricardo? Mayra Goñi interpreta sugerente canción de desamor en redes

Mayra Goñi le habría respondido a Ricardo Mendoza después de que el comediante usara sus redes para cantar un tema musical romántico al parecer también como indirecta a la actriz.

Desde que Mayra Goñi retornó al Perú no se le ha visto ni por causalidad con Ricardo Mendoza con quien se rumoreaba que tenía algún romance que recién iban a iniciar, al parecer la cantante no lo consideró en sus planes.

¿Indirecta para ‘Richavo´?

Mayra Goñi decidió usar sus redes sociales para cantar un tema romántico del gran compositor Gianmarco, la actriz interpretó ‘Si me tenías’, tema que al parecer se lo habría dedicado a Ricardo Mendoza luego de que este también cantara una canción de desamor.

Y es que un extracto de la canción narra como un hombre desaprovechó la oportunidad de encontrar el amor debido a una infidelidad, por lo que usuarios indicaron que esta sería más que una indirecta para el cómico.

Si me tenías

¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo?

¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos?

Si me tenías

Cada mañana en el reflejo de mis sueños

Como se sabe, Mayra ha sido vista en varias ocasiones al lado de su expareja Nesty con quien compartió dos años de relación y la cual se terminó debido a que ambos estaban en la etapa de pandemia.

La distancia hizo que los dos tomarán caminos distintos y terminar en los mejores términos, es por ello que, tras reencontrarse, la parejita ha demostrado que al parecer todavía hay química entre los dos.

No se sabe hasta el momento si Mayra y ‘Nesty’ están en una reconciliación después de tanto tiempo que compartieron juntos en el paso, pero lo que si ha quedado confirmado es que Ricardo ya no figura en la vida de Mayra.

Ricardo le dedica canción

Ricardo Mendoza sorprendió a todos sus seguidores al publicar un video donde se le escucha hacer un cover de una de las canciones de Morat. Este detalle llamó la atención de sus seguidores, ya que lo posteó justo después de los rumores de un posible nuevo acercamiento entre Nesty y Mayra Goñi.

“Porque no quiero entrometerme hoy en su vida, pero sé que no me basta suponer. Yo necesito confirmar que, aunque me duela, ya no hay rastro de la herida que dejé, yo solo quiero que esté bien, aunque esté con alguien más”, se escucha cantar en una parte de la canción a Ricardo Mendoza.

Esto no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien, fiel a su estilo, señaló que, para ella, Ricardo Mendoza sí se habría enamorado de Mayra Goñi, a diferencia de la cantante.

“Lo puso por Instagram para que ella (Mayra Goñi) lo viera, se enterara. Es una manera de mandar mensaje cuando no hablas con alguien. Utilizar una canción es lo que hace un hombre enamorado. Yo creo que se enamoró, el ex “gordito” se enamoró”, señaló la “Urraca”.

“A veces nos enamoramos de los inadecuados, de las inadecuadas. ¿Qué se va a hacer? Es parte de la vida. Nosotros te dijimos Ricardo Mendoza, pero bueno, te está haciendo sufrir un poquito”, acotó Magaly.