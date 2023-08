“Simplemente no quiero tener a alguien que me estorbe”, Mayra Goñi presume su soltería

Mayra Goñi al parecer habría perdido la fe en el amor y es que la bella modelo vuelve al Perú, pero no por un galán sino por trabajo.

La influencer afirmó estar buen tiempo soltera y esto le ha servido para identificar qué es lo que espera de un hombre y si no aporta de manera positiva en su vida prefiere decir ‘Next’.

Decidida en el amor

Mayra Goñi fue entrevistada por un diario local y dejó en claro que por el momento no se encuentra enamorada ni saliendo con alguien.

Como se sabe la modelo, vive en el extranjero hace ya varios años, sin embargo, una propuesta laboral la hace volver al Perú, país que la admira y le guarda mucho cariño.

Sin embargo, la influencer dejó en claro que en el lado sentimental ha madurado mucho y para decidir estar con alguien debe cumplir ciertos requisitos.

«Si alguien no viene a mi vida a aportarme, pues simplemente no me agrada tener a alguien que me estorbe”, dijo la modelo.

Incluso, confesó que tras haber estado viviendo sola tanto tiempo no tiene ganas de conocer a alguien nuevo que desee ganarse su corazón.

Mira también: “Un gran regreso”: Brunella Horna retorna mañana a la conducción de “América Hoy”

“He conocido a chicos por ahí, pero me da pereza conocer a alguien (¿Eres difícil de conquistar?) No sé si es la madurez o el estar viviendo sola me ha hecho conocerme tanto», afirmó.

Pese a tener sus objetivos claros en el amor, aún tiene la esperanza de tener una familia en el futuro.

«En algún momento quiero formar una familia, pero me siento perfectamente bien. Yo creo que va a llegar ese momento (de enamorarse) y no me apresuro”, expresó.

Vuelve al Perú

Tas varios años lejos de su país natal, Mayra Goñi vuelve renovada y recargada para nuevamente aparecer en la pantalla chica pero no en telenovelas sino en la cocina.

Esto es posible ya que la modelo será una de las concursantes en ‘El Gran Chef famosos’ programa de competencia donde cada participante demuestra sus habilidades en la cocina.

La influencer afirmó que tras haber estado viviendo sola en Estados Unidos, tuvo que aprender a cocinar lo básico al menos para sobrevivir.

«Acá en Perú mi mamá me lleva el desayuno hasta la cama», dijo la influencer resaltando que la cocina no es su fuerte.

Mira también: ¡Perseverancia, lucha y constancia! Natalia Salas gana la segunda temporada de “El gran chef famosos”

Finalmente, dejó en claro que no destaca en la gastronomía peruana, pero dará su mejor esfuerzo para llegar a la final.

Como se sabe, en la última temporada ganó Natalia Salas dejando en el segundo lugar a Ale Fuller.