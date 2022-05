Mayra Goñi se hace tratamiento rejuvenecedor: “también te da apetito sexual, no sé cómo haré”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Mayra Goñi se ha sometido al popular tratamiento rejuvenecedor que consta en insertarse un chip. Este proceso se ha vuelto tendencia en los últimos meses.

Mediante sus historias de Instagram, la también modelo mostró en qué consiste el procedimiento y señaló que necesita de esto, pues tiene problemas para aumentar de peso. “Tiene muchas ventajas… no solo te da apetito (de comida), sino apetito sexual ¡me muero! ay dio mío, no sé como voy a estar… ya lo resolveremos en el camino”, contó, un poco avergonzada.

También puedes ver: «Quiero esperar más para tener hijos”: Valeria Piazza congelará sus óvulos

Mayar Goñi mostró el parche que le pusieron y que debe quitarse en tres días. “¡No me duele absolutamente nada! Tengo tanta ilusión de recuperar mi peso, quiero engordar 5 kilos más”, agregó.

“Me gustaría estar más papeadita”

Mayra Goñi sorprendió a sus seguidores al contar que está teniendo algunos problemas de apetito y eso la llevó a mantenerse lejos de las redes sociales. Ella a través de sus historias de Instagram detalló que no le gusta dejar de comer porque pierde kilos y se ve muy ‘flaquita’.

“Estuve un poco desaparecida porque últimamente el apetito se me estaba yendo. Yo comía porque es lo más saludable para cualquier persona, alimentarse y no dejar de comer. Y a mí no me encanta estar así flaquita, a mí me gustaría estar más papeadita. Entonces no hago dieta ni nada por el estilo, solo que, cuando me da ansiedad a algún tipo de preocupaciones, se me quita el hambre por completo”, comentó Mayra.

También te puede interesar: “Sé la mujer que soy”, Paula Arias habla tras ampay con su ex pareja

Asimismo, reveló que le dieron un jarabe para solucionar su tema de apetito y afortunadamente funcionó. Pero eso le trajo algunos otros problemas como un exceso de apetito, lo que tampoco le permitía alimentarse de forma correcta.

“Me dieron un bendito jarabe para que se me abriera el apetito, y que creen […] funcionó, me comenzó a dar hambre, pero lo que más me dio fue sueño, tanto que me quedaba dormida cada vez que intentaba ver televisión y recuerdo que soñaba con comida. Lo único que hacía era irme a la cocina y agarrar lo que encontraba y eso no me alimentaba bien”, explicó.

Mira también: Magaly confirmó que a Tula le pertenecería el 25% de los bienes de Javier Carmona